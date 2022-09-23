فوز الفهد ترزق بمولودة و اسمها يثير الجدل

رزقت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد وزوجها عبد اللطيف الصراف بمولودة فتاة اسمياها (فوز) . وكشفت فوز الخبر من خلال خاصية (ستوري) عبر حسابها على (إنستغرام) كتبت فيها (الحمدالله على جميل ما وهب وعظيم ما وهب..رزقنا بفضل الله وكرمه بمولودة)، و تابعت :(اللهم ارزقها جمال الخلق والخلق، وقوة الدين والبدن وسعادة الدنيا والآخرة).

هذا وتلقت فوز الفهد سيلا من التهاني و التبريكات، فيما تساءل البعض عن سبب إطلاق فوز الفهد نفس الاسم على ابنتها، حيث إن فوز لم تعلن من قبل عن الاسم الذي اختارته لمولودتها.

كما و شاركت فوز الفهد الجمهور عبر حسابها على موقع (سناب شات)، بالعديد من الصور التي أظهرت من خلالها الهدايا التي تلقتها بمناسبة قدوم طفلتها الثانية (فوز)، إضافة إلى باقات الورود المميزة التي أهداها لها أصدقائها وتمنوا السعادة من خلالها للأم ولفوز الصغيرة.