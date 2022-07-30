فوز الفهد تحتفل بعيد ميلاد ابنها الأول في أجواء ساحرة

إحتفلت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية فوز الفهد ​​ بعيد ميلاد إبنها أحمد الذي أصبح عمره سنة.

ونشرت فوز الفهد على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مجموعة من لقطات الفيديو والصور، تظهر فيها مدى سعادتها بطفلها.



وظهرت الفاشينيستا الكويتية مرتدية فستاناً باللون الوردي كما إعتمدت على ديكور من اللونين الأخضر والأبيض، وقوالب حلوى على هيئة أحصنة، وعلقت على المنشور قائلةً: (عيد ميلاد سعيد يا ولدي).

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع المنشور وتمنوا لفهد وإبنها أحمد أن يطيل الله بعمرهما وأن ترافقهما السعادة دوماً.

يذكر أن فوز الفهد تستعد لاستقبال مولودها الثاني، ويبدو انها تستعد لاستقبال بنت في هذه الرة، حاصة بعد إطلالتها التي اعتمدت فيها على فستان وردي في ليلة الاحتفال بعيد ميلاد ابنها، حيث نشرت فوز الفهد مقطع لها وهي تدلل جنينها بتحريك يديها على بطنها مرتدية الفستان الوردي وهو ما دفع البعض لتخمين نوع الجنين.