فوز الفهد ونورة العميري توجهان رسالة عتب مبطنة لبنات الأنصاري عن طريق أغنية عراقية

لم ينتهِ بعد خلاف بنات الأنصاري والفاشونيستا الكويتية فوز الفهد وصديقتها نورة العميري، فكل واحد منهن توجه للأخرى رسالة مبطنة دون ذكر أسماء.

شاركت نورة العميري متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" فيديو يجمعها بـ فوز الفهد أثناء تواجدهما في سيارتها الفارهة، حيث نراهما متحمستين أثناء غنائهما بصوت مرتفع أغنية "معقولة" للمغني العراقي علي صابر، وتحديدًا كلمات: " يا طير شماطرت مصيرك هم ترد.. معقولة يطلع من عندك كل هذا.. سبحانه الغير تفكيرك".

وأشار الكثيرون أن اختيارهما هذه الأغنية بالتحدي ما هي إلَّا رسالة مبطنة لأمل الأنصاري وشقيقاتها، اللواتي كن على علاقة صداقة بهن في السابق، إذ تتضمن رسالة عتب.

ويأتي هذا الفيديو، بعدما توجَّهت أمل الأنصاري غبر حسابها على تطبيق "سناب شات" للرد على هجوم العميري والفهد على شقيقتها فاطمة الأنصاري، حيث تحدثت الفهد حول الذكريات التي يعيدها لها مطعم "سوشي توتا" مُشيرةً إلى أنه يذكرها ببعض الأشخاص وسفراتها، وقد تكهن البعض أنها تُشير إلى سفرة جمعتها ببنات الأنصاري، وقالت: "شكرًا توتا سوشي ذكرتوني بكل الذكريات واعطوتيوني كل الأسباب يلي انا كنت شاكة فيها طلعت كل قراراتي صح وما ارافق ولا وحدة فيهم (بنات الأنصاري)".

ويجدر الإشارة إلى أن لقب "توتا" تعرف فيه فاطمة الأنصاري، التي عقدت قرانها من نجم السوشيال ميديا يعقوب بوشهري.

من جهتها ردَّت أمل الأنصاري على الاتهامات بفيديو، وقالت: " مدري مين حاط أنه أنا بعته مسج اعتذر.. أنا ما أعتذر من أحد.. أنا لما أقول الكلمة أعنيها.. ولما أنا أرد على أحد أرد وأنا قاصدة شو أقول".

وبيَّنت الأنصاري أن لا مشكلة شخصية تجمعها بالعميري والفهد، وقالت: "صدر خطأ من شخص مرة أولى نمشيه مرة ثانيه نمشيه، بس مو كل مرة تسلم الجرة، لما الواحد ينغلط عليه دون سبب، ولما الواحد ينغلط عليه وأساسا مافي مشكلة شخصية معه، أنت يا شخص اللي قاعد تبرر على الطالع والنازل على ماس قعدت معهم وأكلت وشربت".

وقد ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخلاف القائم بين الفهد وبنات الأنصاري بسبب شباب الكويت، إذ أن هديل الأنصاري وشقيقتها فاطمة كُن قد تعرفن على أزواجهن الحاليين من خلال فوز الفهد ونورة العميري اللواتي ربطتهن علاقة صداقة مع الفنان الكويتي عيسى المرزوق والذي تزوج هديل، ومشهور السوشال ميديا يعقوب بو شهري والذي تزوج فاطمة الانصاري مؤخراً.

كلمات أغنية "معقولة" لعلي صابر

جانوا يكولولي بس ما اصدك

حجي الكال وكلت غشيم شكد جنيت

درت وجهك مشيت بعدني ما طحت

لعد وين الملاك تبيع اللي فداك

ولا جنك هذاك الي بحبه متت

معقولة هيجي تسوي بواحد حبك

مو هاي المنك مرجية

حبيتك اكثر من روحي تروح لغيري ليش شبية

واصل وياك لهل حالة شوف الطيبة شسوت بيه

حبيت المايستاهلني اسف حيل و حقي عليه

ما وكفت بعينك ايامي و العشرة

ومواقف ماتنعد شسويلك بعد

خسرت الجان الك حبيبك والسند

صرت واتمكنت عليا تكبرت

يا طير شماطرت مصيرك هم ترد

معقولة يطلع من عندك كل هذا

سبحانه الغير تفكيرك

روح ادفع كفارة ذنبك يالحالف ماصير لغيرك

وراح اتعلم ابقي بدونك اجه وكت الفركة وتغييرك

لو احتاجك احضن روحي سويت الصح كثر خيرك