فيدرا تنتقد مصليات النساء: ليه أتعامل معاملة مواطن درجة تانية

انتقدت الممثلة الأردنية فيدرا ضيق مساحة مصليات النساء في المساجد بشكل عام، معربةً عن إنزعاجها من معاملة المرأة على أنها مواطن درجة ثانية.

فيدرا تنتقد ضيق مساحى مصلى النساء

وتوجَّهت فيدرا عبر حسابها في "إنستغرام" للحديث عن الموضوع، متسائلة عن أسباب التمييز بين مساحة مصليات النساء والرجال، وعدم إيلاء مصلى النساء اهتمامًا بشأن شكل المدخل وتهوية المكان.

وقالت: "أنا عندي سؤال.. احنا طبعا عارفين إن في الجامع الستات بتصلي بعيد عن الرجالة وبنبقى منفصلين، بس هو السؤال اللي أنا مش لاقية ليه أي رد.. هو ليه دايما المصلى بتاع الستات صغير ومكتوم ومقفل بحواجز ومدخله جانبي كده زي ما يكون مثلا مدخل باب المطبخ".

وتساءلت فيدرا عن سبب معاملة المراة بهذه الطريقة، قائلة: "احنا ليه بنتعامل كدة؟ احنا ليه بنتعامل معاملة المواطن الدرجة التانية؟ يعني ليه المصلى بتاعنا ميبقاش يشرح؟ ليه المصلى بتاعنا ميبقاش مدخله حلو وجميل زي مدخل مصلى الرجالة؟ ليه ده مش متحقق للست؟ ليه أنا كمسلمة داخلة أصلي أتعامل معاملة مواطن درجة تانية؟".

وشددت على أنها مدركة تمامًا الفرق بين أعداد المصلين الرجال والنساء، وتحديدًا يوم الجمعة، لكنها ارتأت أن تكون مساحة المصلى المخصص للنساء أوسع وأكثر ترتيبًا.

واختتمت الفيديو: "إعملوا حساب للستات شوية مش هيجرى حاجة لو عملتوا حاجة حلوة للستات وهي رايحة تصلي".

ردود أفعال المتابعين

وانقست ردود الأفعال بين منتقد وموافق، إذ كتبت إحداهن: "أتفق جداً معاك فيدرا وده الكلام حيشجع السيدات يروحوا الجامع لنا يكونوا عيزين المساجد لأزم تكون كل زواياه في اجمل حله وصوره وده دور وزارات الأوقاف والشريعه ولجان المتابعه مع أنه الرسول صلوات اللّٰه عليه اوصى السيدات أن يصلوا في مخدعهم غرفهم".

وكان لآخر رأي آخر، إذ كتب معلقًا: "هي مش معامله درجة تانيه بالعكس ده تكريم ليس على المرأه الصلاه في الجامع ولكنه فرض على الرجال وان كان في البيت وبالتالي العدد مختلف و باب جانبي لمساعده الرجال غض البصر عند الدخول و الخروج من المسجد واسباب اخرى كثيره يفقه اهل العلم ربنا يباركلك و يتقبل منا ومنكم".

