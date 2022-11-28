فيدرا: لم أسرق سامح الباجوري من دينا.. وزواجي من شقيق طليقي غير مفهوم

تحدثت الفنانة الأردنية فيدرا عن زواجها من المخرجين الشقيقين سامح وهادي الباجوري في أحدث لقاء إعلامي لها.

فيدرا وزواجها من سامح الباجوري

حلَّت فيدرا ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وتحدثت عن زواجها من الشقيقين سامح وهادي الباجوري، لافتةً إلى أنه توجب عليها احتكار العائلة.

وأشارت فيدرا إلى أنها تزوجت سامح وهي في الـ18 من عمرها، لكنهما انفصلا من أجل أن تكمل تعليمها في أمريكا، وحينما عادت من السفر، تزوجا من جديد وهي بعمر الـ25، نافيةً أن تكون سرقته من الفنانة دينا، مؤكدةً أن زواج الأخيرة من زوجهاالسابق جاء بعد طلاقها منه بثلاث سنوات ونصف السنة.

أما بشان علاقتها بدينا، أكَّد أن لا علاقة تربطهما على الإطلاق ولا تعني لها شيئًا.

وعن زواجها من هادي، شقيق سامح، أوضحت أن هناك العديد من الأمور التي لا يمكن تفسيرها، وزواجها منه لم يكن مفهومًا، لكن أعادت ذلك إلى حبها لحماتها.

فيدرا وعلاقتها بحماتها

ولفتت الفنانة إلى أنها أحبت حماتها كثير، واصفةً إياها بالجميلة والمثقفة، فالحديث معها لا يمل، على حد وصفها.

وكشفت إلى أنها عاشت مع حماتها في ذات المنزل في أول زواج لها من سامح، مُشيرةً إلى أنها بكت بسبب انتقالها لمنزل جديد بعيدًا عنها، قائلة: "ولما بيتنا خلص كنت بعيط ومش عايزة أمشي، وأخدت بيت قصادها عشان أتمشى أبقى عندها".

وأشادت فيدرا بحماتها، قائلة: "حماتي كانت أمي وصديقتي ومثلي الأعلى في مرحلة مهمة في حياتي، ومكنتش آخد قرارات من غير ما أسألها وأتناقش معاها".

فيدرا ومشهد القبلة في "أرض الخوف"

وأوضحت الفنانة إلى أن حماتها وقفت إلى جانبها ودعمت مسيرتها وقراراتها الفنية، فهي التي اقنعت نجلها سامح بالسماح لها بأداء مشهد القبلة في فيلم "أرض الخوف"، حيث قالت له: "في فيلم أرض الخوف كان في بوسة وسامح كان مستحيل يوافق، لكن هي قالتله إنت فنان وهي فنانة، هل عندك معايير مزدوجة؟".

