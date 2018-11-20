فيديو: أمل حجازي تطرح أنشودة جديدة بمناسبة المولد النبوي الشريف

أمل حجازي

طرحت الفنّانة المعتزلة امل حجازي أنشودة جديدة احتفالًا بمناسبة المولد النبوي الشريف، وشاركت فيديو الأنشودة من خلال حساباتها على مواقع التواصل بالإضافة إلى قناتها الخاصة على موقع يوتيوب.

أنشودة "يوم مولدك محمد" كتب كلماتها مصطفى حسن، ولحنها مصطفى شكري، وهي من توزيع حسام الصعيبي، وأضافت أمل حجاوي لها أنشودة "طلع البدر علينا" والتي أختتمت فيها الجزء الثاني من الأنشودة.

وكتبت أمل تعليقًا أرفقته مع مقطع الفيديو الذي شاركته على موقع إنستغرام وقالت: " يوم مولدك محمد ...طلع البدر علينا اهديكم انشودتي بمناسبة عيد مولد نبي الرحمة سيد الخلق صلوات الله عليه".

من ناحية أخرى، كانت الفنانة أمل حجازي قد ابتعدت عن الفن واعتزلته بشكل نهائي في أيلول 2017، وأعلنت ارتدائها الحجاب، ومن ثم اتجهت إلى الإنشاد الديني والأغاني الاجتماعية.