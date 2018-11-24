فيديو: فيفي عبده تعايد نبيل شعيل بيوم ميلاده برقصة على طريقتها الفرفوشة

فيفي عبده

شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو قدمت خلاله وصلة رقص على أنغام أغنية كويتية.

ونشرت فيفي، التي تبلغ من العمر 65 عامًا، مقطع فيديو لأغنية "ما أروعك" للفنان الكويتي نبيل شعيل، وأرفقته بتعليق قائلة: "من مصر أم الدنيا كل سنة ومطرب الكويت نبيل شعيل طيب، وعقبال مليون سنة.. بحبكم أوي وخمسة إمواه".

View this post on Instagram A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Nov 23, 2018 at 11:45am PST

كما شاركت فيديو آخر لرقصها على الأغنية السورية "عيونا ولو"، وجهت خلاله أيضًا التحية لدولة سوريا، ثم شاركت مقطعًا آخر قدَّمت خلاله وصلة رقص على الأغنية العراقية "تعال يا ابن الحلال"، موجهة التحية للشعب العراقي.

يذكر أن فيفي عبده أثارت جدلًا واسعًا عقب ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين، حيث وصف كثيرون إطلالتها بـ"الكارثية"، إذ ارتدت فستانًا ذهبي اللون، أظهر عيوب جسدها.