صالح الجسمي يُحرج أحلام بعد تدخلها في قضية حبس وإبعاد مريم حسين عن الإمارات!

جاء الرد من الإعلامي صالح الجسمي حازمًا وغير قابل للنقاش، وذلك بعد أن تواسطت الفنانة أحلام في القضية التي حكم فيها على مريم حسين بالحبس والإبعاد عن الإمارات.

ولم يأخذ الإعلامي صالح الجسمي أي اعتبارات أو مجاملات في هذا الشأن، وعلى الرغم من أن الفنانة أحلام دعته لمسامحة مريم حسين والتغاضي عن أي شيء صدر سابقًا، إلّا أن الجسمي وبكل وضوح طلب من الفنانة الإماراتية أحلام أن لا تتدخل في أمور لا تعرفها، وتابع قائلًا: "

"أحلام أم فاهد تدخلت بشأن لا يعنيها وبطريقة غير مناسبة وبألفاظ لا ينبغي لها أن تكتبها الله يهديها لما قالت اترك عنك هذه المهاترات وتتبع النسوة وحرام سجن واحدة أم لطفلة".

واستكمل: " وبعدين حبيتي تحطيني في مقارنة مع أخوي حسين الحين أصابع إيدك مو نفسها إحنا 10 إخوان في البيت وانا في البيت عندي 5 عيال ولا واحد في عيالي هيطلع زيي ولا واحد هيطلع زي أخوي وعلى فرض يعني أتتبع أخوي في إيش.. إيش دخل أخوي حسين في موضوع إنتي حبيتي تتطرقي له بناء على توصية من واحدة تونسية صاحبة صالون زين".

واختتم الجسمي حديثه: " يا أم فاهد إنتي ارتكبتي بحقي أنا كلام مش طيب أنا عارف إنتي اندفعتي بحماس لخاطر بنتها الصغيرة لكن حماسك كان يجب إنك تسألي قبل وتستفسري قبل وتستوضحي قبل إنتي ملكة وليكي الاحترام والتقدير خليكي في منزلة الاحترام والتقدير".

والجدير ذكره أن هذه القضية بين الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي والفنانة المغربية مريم حسين، منذ العام الماضي وفي كل مرة يصدر تحديث حولها، حتى انتهت مؤخرًا بقرار نهائي من المحكمة في دبي وهو حبس مريم حسين شهر وإبعادها عن الإمارات، وتأكيد براءة الجسمي في قضية السب والتشهير ضد الفنانة المغربية.

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