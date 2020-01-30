فيديو: شاهد لحظة سقوط سعد لمجرد أثناء تصوير أحدث أعماله

في معظم الأحيان، يهتم الجمهور بمتابعة الأخطاء والعثرات التي تحدث خلف الكواليس، خاصة عندما يتعلّق الأمر بنجم مشهور ولديه شعبية واسعة مثل الفنان المغربي سعد لمجرد، والذي تعرض للسقوط أمام الكاميرات أثناء تصويره لأحدث أعماله الفنية.

وتداول العديد من النشطاء يوم أمس، مقطع فيديو للفنان سعد لمجرد نشره برنامج "إي تي بالعربي"، ويظهر فيه لمجرد يسقط عن المسرح برفقة فرقة "فناير"، وذلك خلال أحد المشاهد التي يصورونها سويًا في الفيديو كليب الجديد المتوقع إطلاقه الفترة القادمة على يوتيوب.

والجدير بالذكر، أن لمجرد عاد من جديد تحت دائرة الضوء، وذلك بعد أن صدر قرار جديد بحقه في قضية الفتاة الفرنسية التي اتهم فيها بالاغتصاب، حيث قرر القضاء الفرنسي تحويل القضية من اغتصاب إلى اعتداء وعنف جنسي، ومن المتوقع صدور القرار النهائي قريبًا.

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