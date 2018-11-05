فيديو قديم.. مدحت صالح يتلو القرآن الكريم بصوته العذب في طفولته!

مدحت صالح

انتشر عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنان المصري مدحت صالح، ويظهر صالح في إحدى مراحل طفولته خلال مشاركته في مسابقة لتلاوة القرآن الكريم، حيث يقوم بتلاوة عدد من الآيات بصوته المميز.

وأشاد نشطاء السوشيال ميديا بعذوبة صوت صالح في تلاوة القرآن الكريم، فيما علق عدد منهم على ملامحه والتي لم تختلف بشكل كبير عن الطفولة حيث رأى عدد كبير من رواد هذه المواقع أن الفنان المصري لم يختلف كثيرًا عن طفولته.

وكان الفنان المصري قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال غناء أغنيتين لمسلسل "رحيم" بطولة ياسر جلال ومحمد رياض والفنان دينا إلى جانب عدد كبير من النجوم وهما "انا ابن أبويا"، و"أشوفكوا بخير"، وحقق المسلسل نجاح ونسبة مشاهدة عالية جدًا.

أما آخر اعمال الفنان المصري مدحت صالح التلفزيونية فكان مسلسل "أبو العروسة" والذي شارك فيه إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن من بينهم محمد رجب، سوسن بدر، نريمين الفقي، وآخرون.

وبسبب النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، قرر صناعه القيام بتصوير جزء جديد منه لم يكشف بعد عن تفاصيله وفيما سيستكمل الفنان مدحت صالح دوره فيه.

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