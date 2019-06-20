فيديو وصور: يارا وحسين الجسمي يشعلان حماس الجمهور في موسم جدة للحفلات

أشعل الفنان الإماراتي حسين الجسمي برفقة الفنانة اللبنانية يارا الأجواء في موسم جدة للحفلات لعام 2019، وسط حضور جماهيري ضخم وتفاعل كبير بتواجد أكثر من 3 آلاف متفرج، حيث أن التذاكر نفذت بالكامل فور طرحها للبيع وكان الإقبال لا مثيل له.

وشهد الحفل الذي استمر لأكثر من ساعتين في المسرح الروماني بالواجهة البحرية في جدة مجموعة من الأغاني المميزة للنجمين حسين الجسمي ويارا التي خطفت أنظار الجميع بإطلالتها الأنيقة والتي أثارت بها إعجاب الحاضرين.

وقدمت يارا عدد من أغانيها الشهيرة باللهجة اللبنانية والخليجية مثل "صدفة"، و"أه منك يا هوا"، و"عايش بعيوني" و"ماروم" وأغنيتها الجديدة "شو بدو"، وبعد ذلك زاد الفنان حسين الجسمي البهجة لدى الجمهور بتقديمه لعدد من أغانيه الشهيرة ومن ضمنها "6 الصبح" و "تعاندني" و"أما براوة" وغيرها.

الجدير ذكره أن عدد كبير من نجوم الفن حضروا منذ عيد الفطر للمشاركة في موسم جدة للحفلات، ومن بينهم الفنانة أحلام، عمرو دياب، وائل جسار، نانسي عجرم، محمد حماقي وغيرهم من النجوم.

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