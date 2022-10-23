فيديو يوثق علاقة روان بن حسين بحبيب هاندا آرتشيل السابق

ترددت العديد من الشائعات حول علاقة عاطفية تجمع الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين والحبيب السابق للمثلة التركية هاندا آرتشيل، وذلك أثناء تواجدها في إجازة بتركيا.

علاقة روان بن حسين وحبيب هاندا آرتشل السابق

وتناقلت المواقع التركية مقطع فيديو لفتاة تتبادل الحديث مع رجل أعمال تركي يدعى محمد دينتشلار في إحدى حفلات الزفاف، حيث زعموا أن المتواجدة في المشهد هي روان بن حسين، رغم أن ملامحها لم تظهر في المقطع.

وادعت الصحافة أن الثنائي تبادلا القبلات في الحفل، رغم أن مقطع الفيديو لم يظهر فيه أي لقطة حميمية وقعت بين الثنائي.

وحاولت الصحافة التركية تقصي الحقيقة، حيث ركض أحد المراسلين بتجاه روان بن حسين أثناء مغادرتها الفندق، وسألها عن علاقتها بمحمد دينتشلار باللغة التركية، ويبدو أنها لم تفهم لغته، حيث جاء جوابها مختلفًا عن السؤال، مُشيرةً إلى أنها أطلقت أغنية جديدة بعنوان "آديوس".

وأوضحت روان خلال حديثها مع المراسل أنها لم تعتقد أنها شخصية معروفة في تركيا، حيث استغربت ركضهم بتجاهها للحديث معها وأخذ سبق صحفي، لافتةً إلى أنها لا تواجه هذا الشيء في دبي.

روان بن حسين في حفل زفاف تركي

والجدير بالإشارة إليه أن مقطع الفيديو المزعوم، وثِّق خلال تواجد روان بن حسين في حفل زفاف إحدى صديقاتها في تركيا، حيث أعربت عن سعادتها لتواجدها في حفل زفاف تركي.

وتألقت للحدث مُرتديةً فستانًا أبيض من قماش الشيفون الشفاف من توقيع مصممة الأزياء زين زاكي، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، في حين اعتمدت مكياجًا من درجات البرونزي والدخاني، وتزيَّنت بأقراط متدلية مُرصعة بالألماس على شكل دمعة.





محمد دينتشلار

يذكر أن هاندا آرتشيل كانت على علاقة برجل الأعمال محمد دينتشلار قبل اكثر من 5 أعوام، لكنها انفصلت عنه دون ذكر تفاصيل عن الأسباب، لكنها أوضحت في إحدى المرات إلى أنها شخص طيب لكنه بخيل جدًا.

ويبلغ محمد من العمر 34 عامًا، ويتابعه عبر حسابه في "إنستغرام" أكثر 277 ألف متابع.

ويذكر أن محمد تزوَّج من المطربة هاديسا عام 2022، وانفصل عنها بعد أربع أشهر من زواجهما.