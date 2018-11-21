فيروز

يصادف اليوم الأربعاء الـ21 من شهر نوفمبر، يوم ميلاد الأسطورة الغنائية فيروز، والتي لها من كلمات أغنياتها نصيب بشكل كبير، فقد صدقت عندما قالت في واحدة من أشهر أغانيها "وحدن بيبقو زهر البيلسان"، حيث أتمت اليوم عامها الـ83.

وعلى مدى سنين طوال، أصبحت أغاني فيروز علامة مسجلة بصوتها الفريد من نوعه، الذي لم يأتي ولن يأتي مثله، فدائمًا ما أمتعت مسامعنا بـ"حبيتك تا نسيت النوم"، و"ع هدير البوسطة" و"سلملي عليه" والقائمة تطول.

ولدت فيروز أو "نهاد رزق وديع حداد" في الـ21 من نوفمبر عام 1953 في حارة زقاق البلاط في لبنان، واستهلت مشوارها الفني عندما كانت في السادسة من عمرها مع كورال الإذاعة اللبنانية تحت قيادة الموسيقار محمد فليفل.

وكان الأب الروحي لموهبتها والذي شعر بأن أسطورة غنائية على وشك أن تغزو عالم الفن هو شخص يدعى "حليم الرومي" مدير الإذاعة في ذلك الحين، ودعمها في الوسط الفني وألف لها بعض الأغاني التي لاقت رواجًا وشعبية كبيرة.

وكانت بداية فيروز وانطلاقتها بقوة في عالم الفن مع بداية عام 1952، وذلك عندما بدأت بالتعاون مع الموسيقار عاصي الرحباني الذي أصبح فيما بعد زوجها، وأيضًا أخيه منصور المعروفين بـ"الأخوين رحباني".

وحصلت أرزة لبنان على العديد من الأوسمة، منها: وسام الشرف وهو أعلى وسام في لبنان، وجائزة القدس، وجوقة الشرف، بالإضافة إلى عدد كبير من الجوائز الفنية.