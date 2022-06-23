فيروز تحيي ذكرى رحيل عاصي الحلاني.. وصورة حديثة لابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

تُعرف السيدة فيروز بغيابها عن الشاشة التفزيونية، فهي ترفض إجراء مقابلات ولقاءات؛ ما يجعل محبيها في شوق دائم إلى رؤيتها ومعرفة آخر أخبارها.

فيروز تحيي ذكرى السنوية لرحيل زوجها عاصي الرحباني

وشاركت ابنة السيدة فيروز، ريما الرحباني، صورة حديثة لوالدتها وشقيقيها زياد وهلي الرحباني عبر حسابها على موقع إنستغرام، وذلك خلال إحيائهم الذكرى السنوية لوالدها الراحل عاصي الرحباني في كنيسة السيدة المحيدثة في بلدة كفيا.

وأرفقت ريما الصور بتعليق طويل، كتبت فيه: "مش من زمان كتير فهمت إشيا كتيرة.. أسئلة كتير كنت إطرحها بيني وبين حالي، إطرحها على خوارنة ومطارين.. ع فلاسفة ومؤمنين.. فتش عنها بالكتب والأناجيل.. وولا مرّة حدا بجوابو ريّحني او قنعني! ليه هلي خلق بهالعيلة؟ وليه صار معو هيك؟ ليه عاصي فل بكير؟ وليال فلّت أبكر من بكير!... وليه؟ وليه؟ ولَيْهات كتيرة ضل إسألها.. ونفسي ما ترتاح من الوَجع ومن الأسئلة!".

وأضافت: "إسمع كلام كتير ما يعنيلي شي ما يحرّك فيّي شي!"ضريبة الشهرة" .. "مقابل كل فرح في وجع!" .. "مقابل كل نجاح في بِكي"..وما كانت تِرضى نفسي ولا تِستَكين .. وربنا شو؟ بيَعطي وبياخد؟ ربنا ليه راضي بهالظلم كلّو على هالارض الواسعة؟ ليه ما وزّع كَرمو على كل الناس بالعَدل والتَساوي؟ ليه؟ ليه؟ اي اي ما بنكر إنّي مرّات "كتير بكيت وصلّيت انا وحالي ووحدي إحتجّيت!" وزعلت منّو وما عدت احكيه..بس مش من زمان لقيت الجواب".

وتابعت: "هلي بيناتنا نحنا بالذات ت نضَل ماشيين عَ الارض! هلي حمانا من ضو الشهرة والمال والجاه والتكبُّر والتعجرُف وكل ملذّات الحياة الفانية...هلي نقّى نفوسنا وقلوبنا وطهّرها! هلي رد عنّا ضربات الحقد الماكر والحسد والغيرة.. هلي خلانا نضل مجموعين وخلّا هالبيت ما يعيش فيه الا الحُب وخلا قلوبنا توزّع حب وفرح عالناس كل الناس.. خلانا مرتبطين بالناس البُسطا اللي بيشبهونا ومنشبهن!".

وأعربت عن كرهها للحياة الإجتماعية التي وصفتها بـ"المليانة كذب وتصنع وسطحية"، وانتقدت النجومية والحفلات، وتابعت: "مش عن عبث ما برتاح إلا مع الناس الطيّبين بالضياع الخجولة والفلاحين والزرّاعين والحطّابين والعمّال الكادحين..لاء.. منّي شيوعيّة.. لاء انا مسيحيّة وهيك بتكون المسيحيّة الحقيقيّة! مش اللي مغطسة بتيجان الدهب ولا بالصلبان المشطوبة...ما حدا علّمني ما حدا ربّاني ما حدا لزَمني.. كون هيك!".

ريما الرحباني تتحدث عن شقيقها هلي الرحباني

وتحدثت ريما عن شقيقها "هلي" من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي علمها الحب والمسامحة، قائلة: "هلي اللي ما بيِحكي وما بيِسمع وما بيِمشي.. هوّي اللي علّمني كل هول علّمني سامح وحب.. وأعطي أهلي عمري وحياتي متلما هوّي عطانا.. وبحسب قناعة عاصي وكلام عاصي إلي "هلي وزّع ذكاه عليكي إنتي وزياد وليال بالتساوي! ولهيك لازم كتير تحبّوه لهلي!"اي يا بيّي هيّاني عم قول اللي بدَّك ياني، إنتَ وساكٍن العالي، قولو هلي يا ملاك البيت 🤍 الله يحرسك ويطوّل عمرك ويخلّيك بركة هالبيت!".

وكان قد كشف الفنان اللبناني، الياس الرحباني، عن سبب اختفاء فيروز عن الوسط الفتي، مُشيرًا إلى أنها تكرِّس وقتها لابنها "هالي" الذي يستعمل الكرسي المتحرك، فهو يحتاج لرعاية دائمة طوال الوقت. ولفت إلى أن الأطباء قد أخبروا السيدة فيروز أن ابنها سيتوفى بعمر الثامنة، إلَّا أنه أصبح الآن بعمر الـ64.





السيدة فيروز تتصدر حديث الجمهور بصُورة جديدة.. شاهدوا كيف بدت!