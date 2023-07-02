فيسبوك يعلن وفاة إسلام الحافظ.. خطأ كارثي أم حقيقة؟

صدم محبو الفنان المصري إسلام حافظ بإعلان موقع "فيسبوك" وفاته عبر حسابه الرسمي، وذلك في خطأ تقني كارثي.

موت إسلام حافظ

في التفاصيل، لاحظ متابعو النجم إعلان "فيسبوك" وفاته حال دخول حسابه الرسمي، حيث كتب: "فى ذكرى إسلام حافظ نحن نأمل للأشخاص الذين يحبون إسلام أن يجدوا الراحة في زيارة ملفه الشخصي لتذكر حياته والاحتفال بها".

كما قدَّم الموقع مكانًا خاصًا لمحبي الفنان ممن يودون نعيه وتذكره بكلمات مؤثرة، حيث يجرى توفير هذا القسم في حال توفي المستخدم، وكتب في الخانة التوضيحية: "نأمل أن يكون هذا مكاناً يتذكره أصدقاء إسلام وعائلته وتكريمه".

إسلام حافظ يرد على شائعة وفاته

ورد إسلام حافظ على الشائعات المتداولة حول وفاته بمجموعة صور حديثة له أثناء سباحه، حيث كتب أحدهم ساخرًا: "انت مش موت يعم".

وكان حافظ قد شارك في الموسم الرمضاني من خلال مسلسلي "سره الباتع" و"سوق الكانتو".



