فيفي عبده تتعرض لموجة من السخرية فما علاقة المنتخب السعودي بالأمر؟

تعرضت الفنانة فيفي عبده لموجة عارمة من السخرية من متابعيها بعد أن نشرت منشورا هنأت فيه المنتخب السعودي بفوزه على منتخب الارجنتين.

السبب في هجوم المتابعين على فيفي عبده، أن المنتخب السعودي كان قد تعرض لخسارة من المنتخب البولندي بهدفين من دون رد، في حين أن المنتخب المغربي هو الذي فاز في مباراته بهدفين من دون رد على حساب المنتخب البلجيكي.

من جهة أخرى، نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات (انستغرام)، ظهرت فيها بمكياج جذاب أثارت اعجاب متابعيها.