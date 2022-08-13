فيفي عبده تثير الجدل بارتداء ملابس الصلاة على البحر!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة فيفي عبده، من أمام البحر وهي ترتدي ملابس الصلاة في الساحل الشمالي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حولها.

وقالت فيفي عبده، من خلال الفيديو: (صباح الفل والجمال والهنا من الساحل الشمالي، الناس ابتدت تيجي والواحد مش هيخلص لو صوروني بالمايوه فـ قولتلهم هاتولي جلبية، وانا هنزل البحر وهتبسط وهعوم).

كما كتبت فيفي عبده تعليقا على الفيديو: (ده أول وآخر يوم أنزل فيه البحر ومعلش اعتبروني عيلة وغلطت بس كان لازم أخد السبع موجات.. يلا صيف سعيد عليكم إن شاء الله).

شاء الله".

يذكر أن فيفي عبده شاركت في دراما رمضان 2022 من خلال مسلسل (شغل في العالي). والمسلسل من بطولة شيرين رضا ، فيفي عبده، مروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.