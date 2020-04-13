فيفي عبده تصدم الجمهور بملامحها بدون مكياج (فيديو)

تسببت الفنانة المصرية فيفي عبده، في صدمة متابعيها، بعدما نشرت مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه بدون مكياج تمامًا.

وشاركت فيفي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، تجربتها في الظهور بدون مكياج، إلا أن النتيجة كانت صادمة، حيث ظهرت الفنانة المصرية بملامح مغايرة تمامًا لما اعتادت الظهور عليه طوال الفترة الماضية.

وكشفت عبده سبب ظهورها بدون مكياج، لأول مرة منذ فترة طويلة، قائلة: "طبعا الواحد 24 ساعة حاطط ميكب وشه بيتعب وبيرهق.. إيه رأيكم في وشي من غير ميك أب.. فكرت أريح وشي شوية".

وتابعت: "اللغد من كتر ما بخس وبتخن بس لازم نشوفله صرفة في الاكئتاب.. طب اسكوزمي بقي عشان أقوم أحط ميك أب".

وجاءت ردود فعل المتابعين متنوعة، إلا أن أغلب المعلقين عبروا عن صدمتهم من ملامح فيفي بدون مكياج، فقال أحدهم: "والله ما عرفتك"، وكتب آخر: "يا لطيف يا رب فجعتني".

بينما عبر آخرون عن إعجابهم بإطلالة فيفي بدون مكياج وظهورها بالحجاب، مؤكدين أن هذا هو اللوك الأفضل لها.

وكانت فيفي عبده قد أثارت استغراب العديد من المتابعين، بتعليقها على خبر طلاق الفنانة السورية أصالة بطريقة مختلفة، حيث اكتفت بوضع قلوب وشكل تعبيري يعبر عن الامتنان أو كلمة "آمين".

وتعجب كثيرون من هذا التعليق، حيث اعتبروا أن الفنانة المصرية لم تقرأ ما كتبته أصالة حول إعلان انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان.

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