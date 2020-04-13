أروى عمر تهاجم هند القحطاني: "ملابسك الجريئة سبب شهرتك"..والأخيرة ترد عليها!

هاجمت أروى عمر مواطنتها هند القحطاني ووجهت لها انتقادات لاذعة من خلال مقطع ظهرت فيه عبر حسابها على سناب شات.

وفي التفاصيل، وبعد أن بدأ الجمهور يتساءل عن أسباب المشكلة التي حدثت على الملأ، تبين أن أروى عمر خرجت عن صمتها وهاجمت القحطاني بسبب غضبها من تصريحاتها بأنها أهم مشهورة في السعودية على مواقع التواصل، مؤكدة أن كلامها غير منطقي لأن هناك من هو أشهر منها مثل أريج العبدالله ومودل روز.

وتابعت أروى عمر هجومها على هند القحطاني، وذكرت أيضًا أن سبب شهرتها الآخر هو أنها تظهر بملابس كاشفة وجريئة في الفيديوهات التي تشاركها مع الجمهور وأحيانًا تقوم بتقديم وصلات راقصة، وهو شيء لا يختلف علي اثنان أن هذا أكثر وأسهل طريقة تجذب بها المتابعين من أينما كانوا، ووصفت أروى عمر مواطنتها هند القحطاني بـ"عجوز النار" مؤكدة أن لديها ابنًا شابًا لو تزوج حاليًا وأنجبت زوجته لكانت هي جدة الآن.

أروى عمر تُهاجم هند القحطاني:



"أنتِ شُهرتك بالتعري"! pic.twitter.com/UezegfgKrl — We Heard Rumors (@WHRumors) April 11, 2020

وكانت هند القحطاني قد أعلنت مؤخراً أن هناك ناشطة تتعمد الإساءة إليها مهددة بالرد عليها بشكل حازم، علماً بأنها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها الناشطة السعودية مع نجمة سوشيال ميديا أخرى حيث تشاجرت من قبل مع خبيرة التجميل بدور البراهيم.

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