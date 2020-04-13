دنيا بطمة تبدي موقفها من شقيقتها المعتقلة.. والجمهور "عقبالك"!

شاركت الفنانة المغربية "دنيا بطمة" منشور عبر حسابها في إنستجرام لتوجه رسالة مباشرة إلى شقيقتها "إبتسام" التي أُعتقلت على خلفية قضية إبتزاز إلكتروني.

المنشور الذي شاركته دنيا عبر حسابها جاء فيه "طبيعي ما يعرفون نعمة الأخت او طعم الأخوة لأنهم ما ذاقوه ....تعلمنا حتى لو متنا ما نطيح ...انت أطيبهم وأجملهم ....وكوني متأكدة ان حقي وحقك لن يضيع والله سيتولاهم جميعا..يمهل ولا يهمل".

تصريح دنيا أثار الشكوك حول إذا ما كانت فعلاً شقيقتها بريئة من هذه التهمة، أو أنها فقط تحاول استعطاف الجمهور وتلفيق موضوع البراءة.

يذكر أن إبتسام أُعتقلت بعد ثبوت تورطها بحساب إنستجرام يدعى "حمزة مون بيبي" والذي كان ينشر فضائح الفنانيين ويعمل على إبتزازهم بالمال مقابل إزالة هذه الفضائح، كما أنه تم إستدعاء دنيا للتحقيق إلا أنه لم يثبت عليها أي شيء لحد الآن، وبحسب المصادر فقد تم إصدار قرار منع السفر بحقها.

الجمهور بدوره هاجم دنيا، والبعض إتهمها بأنها متورطة في هذه القضية مع شقيقتها .

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