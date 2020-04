دنيا بطمة تبدي موقفها من شقيقتها المعتقلة.. والجمهور "عقبالك"!

تعليق دنيا بطمة على حبس شقيقتها بعد تورطها في قضية حساب وهمي كان يبتز المشاهير 😐 #دنيا_بطمة #المغرب #عرب #مشاهير #جديد #أخبار

A post shared by البوابة (@albawabame) on Apr 12, 2020 at 10:04pm PDT