فيفي عبده رمز للسعادة على مجلة (فوج) و كما لم ترها من قبل

أحدثت الفنانة فيفي عبده، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بشكل مغاير تمامًا لما اعتادت أن تظهر به أمام جمهورها.

وخضعت فيفي عبده لجلسة تصوير لصالح النسخة العربية من مجلة (فوج) الفرنسية، والتي ظهرت فيها بإطلالات متنوعة ومختلفة، تجمع بين الأناقة والفخامة.

كما حرصت فيفي عبده في الصور الجديدة على وضع ماكياج هادئ غير مبالغ فيه. واختارت المجلة العالمية فيفي عبده كإحدى الشخصيات في عددها للسعادة.

وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة فيفي عبده الجديدة، إذ شكك البعض في أن تكون هي بسبب تغير ملامحها، بينما كتبت مغردة: (ما أعرف لكن وقفتها وتعابيرها وأناقتها شيء بصري رهيب وله هيبته وقيمته بشكل غريب وجميل).