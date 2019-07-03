فيلم "آش إز بيورست وايت" في سينما عقيل

تقع راقصة تُدعى "كياو"، في إحدى المناطق الصناعية في الصين في حب "بين" الشقي. عندما تندلع معركة عنيفة بين العصابات المتنافسة، تقوم "كياو" لحماية حبها. يتسبّب ولاؤها في سجنها، لكن عندما تم إطلاق سراحها بعد خمس سنوات، تبدأ في البحث عن "بين" لمواصلة قصتهما.



فيلم "آش إز بيورست وايت" للمخرج "جيا زانغ كي" باللغة المندرين مع ترجمة إنجليزية. يُعرض الفيلم في سينما عقيل، وجهة الأفلام المستقلة في السركال أفنيو.

التاريخ 19 يوليو - 25 يوليو 2019 الفئة نمط حياة الموقع سينما عقيل، السركال أفنيو رسم الدخول في الموقع: 52.50، عبر الإنترنت: 56.50 الدخول 19 يوليو: 7 مساءً

20 يوليو 9.30 مساءً

21، 23، 25 يوليو: 7.30 مساءً

22، 24 يوليو: 9:45 مساءً الموقع الإلكتروني https://www.cinemaakil.com/films/?date=2019-07-19&movieid=197