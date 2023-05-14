"قصة كيرلا".. فيلم هندي يثير الجدل حول داعش

طرحت السينما البوليوودية الفيلم الهندي الجديد"قصة كيرلا" والذي أثار ضجّة كبيرة بين الجمهور وجدلًا واسعًا ساهم في نجاحه بشكل كبير في شباك التذاكر في الهند،

تفاصيل فيلم "قصة كيرلا" الذي أثار الكثير من الجدل في الهند



بالرغم من ان الفيلم منخفض الميزانية إلا أن أحداثه المثيرة للجدل والتي تدور حول شابات يجنّدن أنفسهن في تنظيم داعش الاسلامي ويتبنين الفكر المتشدد ساعدت في انتشاره واقبال الجمهور عليه.



وحقق الفيلم أرباحًا كبيرة في شباك التذاكر منذ طرحه في دور العرض يوم الجمعة الماضيّة، ويعدّ هذا الشيء أمر نادر في السينما الهندية.

وأكّد المنتج المسؤول عن الفيلم بأن النجاح على شباك التذاكر صعب خلال هذه الأيام ولكن فيلم "قصة كيرلا" تحدى كل الصعاب بنجاحه على مستوى الايرادات.

قصة فيلم "قصة كيرلا"



تدور احداث الفيلم في ولاية كيرلا الهندية الجنوبية حول 3 فتيات يتبنين الفكر الاسلامي المتشدد ويذهبن للانضمام الى معسكرات تنظيم داعش الإرهابي.



ويقوم ببطولة الفيلم ممثلون ونجوم غير معروفين ولا يعتبروا من نجوم الصف الأول، كما أن الميزانية منخفضة جداً إلا أن اثارته بعض المشاعر السلبية حول الأقلية "المسلمين" في الهند تسبب بضجة كبيرة حوله جعلته يتصدر حديث الجمهور والسوشال ميديا.

ومنعت عدة ولايات في الهند عرض الفيلم في السينما منعًا لإثارة الكراهية ولتجنّب أي عنف فيما حرصت ولايات اخرى عرض الفيلم، من أحل الحريات وكونه مستوحى من قصص حقيقية.