سونام كابور: "أفضّل تقديم الشخصيات التي تمثل الناس والواقع"

تحدثت نجمة بوليوود والممثلة الهندية سونام كابور خلال إحدى اللقاءات مؤخرًا، حول اختياراتها للأدوار والشخصيات التي تؤديها بشكل عام في مجال عملها في السينما، وأكدت أن ما تفضله يتعارض تمامًا مع ما تقدمه السينما الهندية منذ وقت طويل.

وقالت نجمة "Veere Di Wedding"، أنها تجد نفسها في الأدوار والشخصيات التي تملك عيوبًا ولا تتسم بالكمال وتمثل الواقع الذي يعيشه الناس، وأكدت أنها هذه الشخصيات الطبيعية أفضل بمراحل من الشخصيات الملهمة والتي لا تشوبها شائبة والتي يتم تقديمها للمشاهد في بوليوود منذ وقت طويل.

وعلقت كابور قائلة: "أعتقد أن الشباب والشابات اليافعين لم يتم تقديمهم بشكل صحيح من خلال أفلامنا لوقت طويل، عندما توجد شخصية غير كاملة، تكون أقرب للناس لأننا في الحياة الواقعية لسنا متكاملين، أغلب الشخصيات التي جسدتها كانت أيضًا كذلك".

الجدير ذكره أن سونام كابور كلامها صحيح مئة بالمئة، حيث قدمت في عدد كبير من الشخصيات التي جسدتها واقع الشباب والشابات، ولم تكن تسعى لإظهار الشخص المميز والكامل في أفلامها على عكس الواقع، وظهر ذلك في عدد من أفلامها مثل "Veere Di Wedding".

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