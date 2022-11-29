فيلم "Strange World" يواجه أزمات عديدة..المثليّة الجنسيّة السبب

طرحت منصة ديزني العالمية فيلم الرسوم المتحركة الجديد فيلم "Strange World" في دور العرض السينمائية يوم 23 من نوفمبر الشهر الحالي.

وكانت المفاجأة بأن الفيلم الكرتوني Strange World والذي طُرح في دور العرض لم تتجاوز ايراداته أكثر من 12 مليون دولار منذ بداية طرحه قبل خمسة أيام، حيث أنه لم يحقق النجاح المتوقع له.

تفاصيل الفيلم الكرتوني Strange World

لم يحقق الفيلم الكرتوني الجديد أي نجاحًا منذ عرضه في دور السينما وجاءت ايرادات الفيلم مخيبة للآمال، خاصة ان الفيلم تم منعه في أكثر من دولة بسبب مشاهده المثيرة للجدل التي تروج للمثلية الجنسية.

و تدور أحداث الفيلم حول صبي مثلي الجنس يدعى إيثان يقع في حب صبي آخر، وهو ما أثار ضجة كبيربسبب اقحام الأطفال في عالم المثلية الجنسية، وتناول قصة حب بين طفلين هذا بالإضافة إلى ان الفيلم موجه إلى الاطفال.

وبعد رفض عدد من الدول عرض الفيلم في السينمات وتوجهها بالطلب إلى منصىة ديزني بحذف هذه القصة من الفيلم، الا ان المنصة رفضت هذا الطلب واعتبرت ان قصة الطفل ايثان أساسية في سياق العمل.

يُذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي تثير فيها ديزني الجدل باقحام المثلية الجنسية في أفلامها الكرتونية حيث سبق وأن أثارت الجدل في فيلم Lightyear بسبب مشهد قبلة بين فتاتين، وواجه الفيلم نفس المشاكل وتم رفضه في هدد من الدول.