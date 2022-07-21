طرح الفيديو الدعائي لفيلم الرعب They/Them.. يدور حول المثلية والمتحولين جنسياً

طرحت منصة "نيتفليكس" العالمية المقطع الدعائي الأول الخاص بفيلم الرعب الشهير "They/Them" يوم أمس الأربعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وهو فيلم رعب جديد يدور في مجتمع المثليين والمتحوّلين جنسياً وعالم الميم، حيث يتعرّضوا للقتل بطريقة مرعبة من قبل مجهولين.

تفاصيل الفيديو الدعائي الأول لفيلم الرعب They/Them

يعدّ هذا العمل المرعب هو أول ظهور لكاتب السيناريو الشهير جون لوغان وهو مخرج الفيلم، وسيطرح فيلم الرعب في دور السينما في تاريخ 5 أب من العام الحالي 2022

وهذا الفيلم هو من بطولة النجم العالمي "كيفين بيكن" بالإضافة إلى النجوم الشباب "ثيو جيرمين"، "آنا كلومسكي"، كوبر كوتش"، أوستن كروت"، "آنا لوري".

وعبر عدد كبير من الجمهور عن حماستهم في انتظار هذا العمل وهو أول فيلم رعب يتعلق بعالم الميم

نبذة عن قصة فيلم They/Them

تدور أحداث فيلم الرعب حول مجموعة من المراهقين الشباب من مجتمع المثليين والمتحوّلين جنسياً، ينضمون إلى معسكر ويسلر والذي أنشأه أحد الأشخاص لمساعدة هذه الفئة من المجتمع على العثور على شعور جديد بالحرية.

ويحاول رئيس المعسكر غسل أدمغتهم بالتعاون مع مستشاريه، ولكن ونظراً لأساليب المعسكر النفسية يحاول أعضاء المعسكر حماية أنفسهم، حتى يظهر قاتل غامض يقتلهم بأبشع الطرق وتصبح الأمور أكثر خطورة.

أبطال فيلم They/Them: