في أحدث ظهور لها: ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة شبابية لطيفة

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بصور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام)، مستعرضة رشاقتها وجمالها.

وبدت ياسمين بإطلالة شبابية مرتدية بنطال كاجوال باللون الأسود و(توب) انيق، واعتمدت رفع شعرها إلى أعلى.

يشار إلى أن النجمة ياسمين رئيس، شاركت مؤخرا في فيلم (خطة مازنجر) والذي طرح في دور السينما ضمن أفلام موسم الصيف هذا العام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عائلي، حيث تلعب ياسمين دور فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

ويشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم (خطة مازنجر) النجوم حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.