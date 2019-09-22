في الذكرى الـ36 لرحيل فايزة أحمد.. طلبت الزواج من محمد سلطان وتعرضت للتنمر وسرطان الثدي أنهى حياتها

هي واحدة من أهم الأصوات التي ساهمت في إمتاع الجمهور المصري والعربي كما شاركت فى عدد من الأعمال السينمائية التى وثقت بعض أغانيها من خلالها، إنها الفنانة المصري القديرة فايزة أحمد، التي تحل اليوم الذكرى الـ36 لرحيلها عن عالمنا، وبهذه المناسبة ترصد "البوابة" أبرز ما في حياتها الفنية والخاصة.

مولدها ونشأتها

ولدت فايزة أحمد، لأب سوري في صيدا بلبنان، وعادت العائلة إلى دمشق، ثم تقدمت لاحقًا للإذاعة السورية من خلال لجنة لاختيار المطربين لكنها لم توفق في البداية.

سافرت إلى حلب وتقدمت لإذاعة حلب ونجحت وغنت وذاع صيتها فطلبتها إذاعة دمشق وعادت لتكمل مسيرة نجاحها، ثم تدربت على يد الملحن محمد النعامي، وسافرت من سوريا إلى العراق والتقت الموسيفار العراقي رضا علي الذي كتب كلمات والحان مجموعة أغاني باللهجة العراقية لفايزة أحمد.

محطات في مشوارها الفني

سافرت فايزة أحمد من سوريا إلى مصر، وتقدمت للإذاعة المصرية في القاهرة حيث قدمها الإذاعي صلاح زكي في أغنية من ألحان محمد محسن ثم التقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطا غنائيا مميزًا، تغنت من ألحان كبار الموسيقيين كمحمد عبد الوهاب وكمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي.

ومن أشهر أغانيه : أحبه كثيرًا، كلمات فتحي سعيد، لحن محمد سلطان -أنا قلبي إليك ميال، كلمات: مرسي جميل عزيز، لحن محمد الموجي - ست الحبايب، كلمات حسين السيد، لحن محمد عبد الوهاب -يا غالي عليا(الأخ)، كلمات حسين السيد، لحن محمد عبد الوهاب - وقدرت تهجر، كلمات حسين السيد، لحن محمد عبد الوهاب.

وارتبطت في الفترة الأخيرة من حياتها بألحان زوجها الموسيقار محمد سلطان ، اظهرت في عدة أفلام سينمائية منها: نها " أنا وبناتي"، " منتهى الفرح "، المليونير الفقير".

طلبت الزواج من محمد سلطان

تزوجت الفنانة فايزة أحمد، 3 مرات كان آخرها من الموسيقار محمد سلطان، وكانت "فايزة" هي من طلبت الزواج من محمد سلطان أثناء خروجها معه ذات مرة، وعبرت له عن حزنها بسبب الإشاعات حول وجود علاقة بينهما، ليوافق سلطان على الزواج.

وانفصل الثنائى خلال فترة، بعد أن أنجبا توأمهما عمرو وطارق، إلا أن الحب جمع بينهما مرة ثانية قبل أن تتوفى فايزة أحمد بأيام قليلة.

وعندما اشتد مرضها بسبب سرطان الثدي، لم يغب سلطان عن تفكيرها منذ انفصالهما، وعندما شعرت بدنو نهايتها، طلبت منه زيارتها في المستشفى بالقاهرة، وقالت له "أريد أن أموت وأنا زوجتك" وبالفعل لم يتردد سلطان في الوقوف بجانبها وعقدا القران في المستشفى لتتوفى بعدها على صدره، ويظل على ذكراها بعد وفاتها، حتى أنه لا يزال يردد أنها حبه الأول والأخير وأن صورها تملأ منزله وستظل حاضرة في ذهنة مادام على قيد الحياة.

مواقف إنسانية

قال الملحن والموسيقار محمد سلطان، إن زوجته الراحلة فايزة أحمد، كانت إنسانة بمعنى الكلمة، وكانت عطوفة وتحب الخير، مضيفًا في لقاء تلفزيوني أن فايزة أحمد كان لها مواقف كثيرة لا يستطيع نسيانها، قائلًا: "ذات مرة جئت إلى البيت ولم تكن هي متواجدة، والجو كان برد والشغالة قالت إنها فى الجراج ونزلت ووجدتها تطعم القطة والجو كان برد جدًا".

وتابع محمد سلطان، أن المنزل كان به 6 شغالين وكانت فايزة أحمد تأكل معهم وكانت تقول: "أريد أعيش الإحساس اللي عندهم وأقعد معهم على الأرض".

بيروت وجهتها الأحب

كانت العاصمة اللبنانية بيروت في أوقات متقاربة وجهتها الأحب، وكانت تفضّل الإقامة عند صديقتها مدام عاشور، في منطقة عين التينة قريباً جداً من مقر الرئاسة الثانية هناك، ورغبت دائماً في لقاء صديقات قليلات، وحديثها الدائم عن ولديها اللذين كانا يدرسان الطب في فرنسا.

تعرضت للتنمر

كانت فايزة في بداياتها الفنية نحيفة جدا، وكانت تكتفي بصوتها العذب دون اللجوء لإظهار جمالها أو العمل على ظهورها بشكل جذاب، كانت بسيطة ولكنها لم تسلم من تنمر زملائها و"التريقة" بطريقة أدت إلى دخولها أزمات نفسية.

وتابعت كروان الشرق في تسجيل صوتي نادر لها: "لماذا كان يهزأ بي البعض بسبب أنني لم أكن أهتم بمظهري أو بسبب أنني لا أعرف كيف أسرح شعري ولا أرتدي فستانا شيك حسب الموضة، كنت نحيفة جدا لم يليق بي كل شئ".

ضحية عملية تجميلية

أصبحت فايزة أحمد، واحدة من ضحايا عمليات التجميل، بعد إجرائها عملية تجميل "تكبير الخدود"، حيث كانت تشكو من نحافتها الشديدة، ولم تنجح في زيادة وزنها، لتقترح عليها صديقة لها إجراء عملية تكبير الخدود، ولكنها تُوفيت بعد أشهر قليلة بسبب فشل عملية التجميل.

سرطان الثدي أنهى حياتها

تُوفيت فايزة أحمد، عن عمر ناهز 49 عامًا وعاشت آخر سنوات عمرها في قسوة وهوان فقد أرهقتها آلام سرطان الثدي، وتم إستئصال صدرها في مرحلة أولى لكن من دون فائدة تُرتجى في فترة العلاج التي خاضت معظمها في شقتها الجديدة بمنطقة الزمالك والتي لم تسعد بها بعدما أنجزت ديكوراتها وجهّزتها لكي تكون مكانها الرحب والمريح بعد سنوات التعب والمتابعة.

لللمزيد من قسم اخترنا لكم: