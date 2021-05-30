في الذكرى الـ90 لميلاد فاتن حمامة.. تأثرت بآسيا داغر وبدأت مشوارها مع محمد عبدالوهاب

استطاعت الفنانة المصرية الكبيرة فاتن حمامة أن تحتل قلوب الجماهير على مدار 60 عامًا، تميزت خلالها بأنوثة راقية وملامح ملائكية، حيث أحبت الفن منذ الصغر، مقتحمة إياه وهي طفلة، حتى بدأ اهتمام النقاد والمخرجين بها لتنطلق في مشوارها الحافل بالعديد من الإنجازات والأعمال الهامة، إذ قدمت على مدار مشوارها الفني مائة فيلم من بطولتها المطلقة حتى نالت لقب "سيدة الشاشة العربية".

وتحل اليوم 27 مايو 2021 الذكرى الـ90 لميلاد الفنانة المصرية فاتن حمامة حيث نرصد في السطور التالية أبرز ما في مشوارها الفني.



مولد ونشأة فاتن حمامة

وُلدت الفنانة فاتن أحمد حمامة في 27 مايو عام 1931 في محافظة الدقهلية وتحديدا مدينة المنصورة بحسب ما ورد في شهادة ميلادها، ولكنها ذكرت أنها ولدت في القاهرة، ووالدها هو أحمد حمامة، وكان يعمل موظفًا في وزارة التربية، أما والدتها فكانت ربة منزل، ولديها شقيقان هما: منير ومزهر، وشقيقتها ليلى.

تأثرت بآسيا داغر في نشأتها الفنية

بدأت فاتن حمامة، حياتها الفنية وهي طفلة حيث جاء شغفها بالتمثيل وهي في الـ16 من عمرها حيث اصطحبها والدها للمسرح لمشاهدة فيلم من بطولة آسيا داغر فتأثرت بها فاتن حمامة وبأدائها بشكل عميق حتى قررت أن تسعى لتكون في مجال التمثيل، وسرعان ما عُرضت على المخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة من أجل فيلمه يوم سعيد وتم اختيارها لأداء الدور وكان أداؤها محبوبًا من قبل الجمهور.

وبعد 4 سنوات استدعاها نفس المخرج مرة ثانية للتمثيل أمام محمد عبد الوهاب في فيلم "رصاصة في القلب" عام 1944، ومع فيلمها الثالث "دنيا" عام 1946 وتمكنت من إنشاء موضع قدم لها في السينما المصرية وانتقلت العائلة إلى القاهرة تشجيعًا منها للفنانة الناشئة ودخلت حمامة المعهد العالي للتمثيل عام 1946.



وشاركت فاتن حمامة الفنان والمخرج يوسف وهبي، في فيلم "ملاك الرحمة"، عام 1946 ثم أعادت تعاونها مرة أخرى تمثيليا إلى جانب يوسف وهبي، في فيلم "كرسي الاعتراف"، ثم قامت بدور البطولة في فيلمين هما "اليتيمتين" و"ست البيت".

وتعاونت فاتن حمامة بعدها مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "بابا أمين"، ثم في فيلم "صراع في الوادي"، الذي كان منافسًا رئيسيًا في مهرجان "كان" السينمائي.

هذا ما قالته عن الإغراء

تحدثت فاتن حمامة، في حوار نادر لها مع الإعلامية أماني ناشد، ببرنامج "سهرة مع فنان"، عن رأيها في أدوار الإغراء المعروضة على الشاشات الفنية فقالت: "في حاجة بتضايقني أوي، لما حد يقول في دور إغراء معروض على حد، أصل اللي بتغري دي مش بتتعرى من أول الفيلم لآخره، إنما في مشاهد معينة بتدلع شوية فيهم، أنا بسمي ده إغراء إنما اللي بتلبس مفتوح أوي، ده مش إغراء، أنا أفضل الإغراء بالكلمة بالحركة بالضحكة".





فاز بقلبها عمر الشريف

لتميزها بأنوثة راقية وملامح ملائكية استطاعت فاتن حمامة خطف قلوب 5 من نجوم السينما، والمخرجين، وهما عز الدين ذو الفقار زوجها الأول ويوسف شاهين، و3 ممثلين هم شكري سرحان وأحمد رمزي وعمر الشريف ولكن لم يفز بقلبها سوى عمر الشريف.



وتزوجت فاتن حمامة من النجم العالمي الراحل عمر الشريف بعد فيلم "صراع في الوادي"، حيث فوجئ مخرج العمل يوسف شاهين بزواجهما، وشعر بصدمة كونه كان يحب فاتن حمامة حيث قال خلال حديث له خلال فترة الثمانينات، إنه شعر بالخيانة من صديقه، الذي وضعه على أول طريق الفن.

وبين الصراعات على زواج فاتن حمامة من نجمين الأول من عز الدين ذو الفقار بعد اشتراكهما في عدد من الأفلام واستمر زواجهما 6 سنوات حتى انفصلا بعدما اكتشفت أنها لا تحبه واستمرت صداقتهما بعد انفصالهما.

ثم تزوجت من بعده "صاحب القبلة الأولى" لها في السينما وهو الفنان عمر الشريف، والذي تزوجها بعد أن أشهر إسلامه، وكانت قصة حبهما من أشهر قصص الحب في الوسط الفني وأنجبا ابنهما طارق وهو الابن الوحيد للشريف، وقدما معا على المستوى الفني عدداً من الأفلام التي تعتبر علامة في تاريخ السينما المصرية.

جوائز حصلت عليها فاتن حمامة

حصدت فاتن حمامة، الكثير من النجاحات والجوائز، حيث تم اختيار 18 من أفلامها من ضمن 1500 فيلمًا من أحسن ما أنتجته السينما المصرية، وفي عام 1999 تسلمت شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة‏، وفي عام 2000 منحت جائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين، كما منحت وسام الأرز من لبنان ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب والجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001.

وصية فاتن حمامة

رفضت فاتن حمامة، إقامة عزاء لها حيث أوصت بذلك قبل مماتها، حسبما أكدت الفنانة سميرة عبدالعزيز، في مقابلة متلفزة لها، "إن الفنانة الراحلة فاتن حمامة كانت في منتهى الرقة لذلك أوصت بعدم إقامة عزاء لها، وذلك إشفاقا على ابنتها نادية التي لا تعيش في مصر، ولا تستطيع التعامل في مثل هذه المواقف، وكانت تخاف أن تشق عليها نفسيا بتقبلها العزاء".



وفاتها

أصيبت فاتن حمامة، في أواخر حياتها، بوعكة صحية أدخلتها مستشفى دار الفؤاد، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي أحد أمناء رئاسة الجمهورية بزيارتها والاطمئنان عليها وتوفيت فاتن حمامة في 17 يناير 2015 عن عمر يناهز 83 عامًا.