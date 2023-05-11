في النصف الأول من 2023.. نجوم ودعناهم قبل الـ 50

ودع الوسط الفني في النصف الأول من عام 2023 عدد كبير من المشاهير الذين صدمت وفاتهم الجمهور بسبب صغر سنهم حيث أنهم لم يصلوا إلى سن الـ 50.

مشاهير صدمت وقاتهم الجمهور في النصف الأول من عام 2023:

وديع وسوف

توفي الشاب وديع وسوف وهو نجل الفنان السوري جورج وسوف الأكبر في شهر يناير من هذا العام عن 39 عامًا بعد خطأ طبي بسبب عملية تكميم معدة.

وشكلت وفاته صدمة كبيرة بين جمهور سلطان الطرب، مقدمين له التعازي بعد خسارته الأليمة بفقدان نجله الأكبر.

شادي زيدان

تعرض الفنان السوري شادي زيدان وهو شقيق النجمين أيمن زيدان ووائل زيدان لأزمة صحية خلال تصويره مشاهده في مسلسل البيئة الشامي زقاق الجن إثر اصابته بجلطة مفاجئة.

نُقل الفنان السوري إلى المستشفى ودخل العناية المركزة وبعد دخوله في غيبوبة أعلنت عائلته في شهر فبراير وفاته عن 48 عامًا في خبر صدم جمهوره.

شيرين الطحان

تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية شيرين الطحان في بداية هذا العام بعد إصابته بمرض السرطان، وبعد صراع مع المرض أعلنت تقابة الفنانين بمصر وفاتها عن 47 عامًا في إبريل الماضي.

محمد قنوع

صدمة كبيرة في الوسط الفني السوري شكلتها وفاة الفنان محمد قنوع عن 49 عامًا بعد إصابته بجلطة قلبية مفاجئة، وكان الراحل قد شارك في عدد من الأعمال بالموسم الرمضاني الماضي من بينها زقاق الجن، مربى العز، العربجي، باب الحارة، صبايا.

كما سيعرض للفنان الراحل قريبًا مسلسل مال القبان الذي صور مشاهده قبل وفاته.

مصطفى درويش

بعد 6 ساعات من نشره بوست على حسابه الخاص في فيسبوك كشف فيه عن معاناته مع قلة النوم، توفي الفنان المصري مصطفى درويش عن 43 عامًا إثر تعرضه لجلطة قلبية.

ماجد الفلاسي

توفي الفنان الإماراتي ماجد الفلاسي يوم 11 مايو عن 38 عامًا، دون الكشف عن سبب وقاته، واشتهر الفنان الشاب من خلال تأدية صوت شخصية أن سعيد في مسلسل فريج.



