مسلسل "العائلة".. وقوع اصابات بعد انفجار سيّارة ونجمة المسلسل تنقذ شعرها من الاحتراق

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وقوع حادثة مؤسفة خلال تصوير مسلسل "العائلة" وتسببت هذه الحادثة بإصابة العديد من العاملين في موقع التصوير.

تفاصيل الحادثة التي وقعت في كواليس تصوير مسلسل العائلة

أصدرت شركة الانتاج التركية "القمر" صاحبة إنتاج مسلسل "العائلة" بيانًا تحدّثت فيه عن وقوع حادثة مؤسفة خلال تصوير المشاهد الأخيرة من الحلقة 11 من المسلسل.

وفي تفاصيل الحادثة فإن طاقم المسلسل كانوا يقومون بتصوير مشهد خاص بالسيّارة خلال انفجارها ضمن سياق الاحداث حيث أن المشهد نجح في المرة الأولى والثانية ولكن في المرة الثالثة حدث انفجار كبير وغير متوقّع خرج عن السيطرة.

وقالت الشركة في البيان الصادر: "خلال تصوير المشهد الأخير من الحلقة 11 من العائلة حصلت حادثة مؤسفة تسبب بإصابة زملائنا في العمل ونعلن أننا بدأنا التحقيقات من أجل البحث في الاخطاء والاهمال الذي تسبب بالحادثه".

وكشفت المصادر عن وقوعه عدة اصابات بين طاقم العمل وصفت بالبسيطة حيث أنه لم تكن هناك اصابات خطيرة.

نجمة مسلسل العائلة تنقذ شعرها

استطاعت النجمة التركية "ايبيك تشيشيك" أن تنقذ شعرها من الاحتراق في آخر لحظات عند حدوث الحريق واشتعال السيارة وتم نقلها للمستشفى للتأكد من عدم وجود اصابات.

قصة مسلسل العائلة

يدور مسلسل العائلة حول رجل يدعى أصلان ينتمي لعائلة كبيرة ويتميز بشخصية غامضة يلتقي طبيبة نفسية تدعى ديفلين وتجمعهما علاقة حب ولكن هناك صراعات تنشأ بينهم.