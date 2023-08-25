في حالة سكر ومع صديقها - فاشنيستا كويتية تتسبب بمقتل شابين

تناقلت الصفحات والمواقع الكويتية خلال الساعات الماضية أنباء صادمة عن تورط فاشنيستا شهيرة في مقتل شابين وإصابة آخرين بعد قطعها للإشارة الحمراء وهي بحالة غير طبيعية خلال ساعات الصباح الباكرة.

تفاصيل الحادثة التي أثارت الرأي العام في الكويت:



كشفت صفحات كويتية نقلًا عن مصادر موثوقة تفاصيل الحادثة التي تسببت بوفاة شابين بسبب استهتار الفاشنيستا الكويتية، وفي التفاصيل تلقت الأجهزة الامنية الكويتية في تمام الساعة الـ 3:20 من فجر الأربعاء عن وقوع حادث سير عند إشارة تقاطع السور المتجه إلى خط الملك فهد، وتوجهت دورية أمنية إلى مكان الحادثة على الفور.



وبعد الوصول إلى مكان الحادثة تبين وفاة شابين وإصابة آخرين بعد تجاوز شهيرة كويتية الإشارة الحمراء والاصطدام بهم، وكانت هذه الشهير تقود سيارة من نوع جيب وإلى جانبها صديقها.



رجال الامن يقبضون على الفاشنيستا

فاطمة المؤمن pic.twitter.com/FhdCI5QLf4 — شاهين سناب (@sah_doc) August 24, 2023

وأضافت المصادر أن الفاشنيستا وصديقها كانوا في حالة غير طبيعية حيث كانا يسهران في أحد الحفلات، تم القاء القبض على الشهيرة ونقلها إلى المستشفى في البداية ثم إلى مخفر الضاحية.



فيما أدخل صديقها إلى العناية المركزة بعد تعرضه للإصابة، وبعد فحص دمهما تبين وجود مواد مسكرة وأنهما لم يكونا في حالة طبيعية عند وقوع الحادثة.



وأردفت المصادر ان شقيقة الفاشنيستا التي تعمل في المحاماة جاءت على الفور رفقة محامي آخر في مركز كبير إلى المخفر لطلب إخلاء سبيلها بكفالة وتم رفض طلبهما.



وكشفت الأخبار عن إصابة شخصين آخرين إلا أن حالتهما الصحية مستقرة، وبعد تفريغ الكاميرات التي كانت متواجدة في منطقة الحادث وأخذ شهادة أشخاص تواجدوا هناك ما زالت الجهات الأمنية متحفظة على الفاشنيستا بالرغم من جميع الوساطات.



وعلى وسائل التواصل الاجتماعي سارع العديد من الأشخاص للمطالبة بإنزال أقسى العقوبات على الشهيرة وعدم الاستجابة لأي وساطات.



من هي الفاشنيتا الكويتية المتورطة في الحادث؟



لم يتم الكشف رسميًا عن اسم الفاشنيستا المتورطة، إلا أن العديد من الصفحات والمصادر والمواقع أكدت بأنها الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن.



ومع عدم خروجها بأي بوست أو منشور على حساباتها ف السوشال ميديا خلال الساعات الماضية بالرغم من ورود اسمها في القضية وتناقله بشكل كبير، زادت الشكوك حولها.

