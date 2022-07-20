فاطمة المؤمن تستفز متابعيها بطائرة خاصة.. "بسعر 5 شنت ونفنوف"

أغضبت الفاشينيستا الكويتية، فاطمة المؤمن ، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد استئجارها طائرة خاصة لتنقلاتها، مُتوجهةً إلى وجهتها الثانية.

سافرت فاطمة المؤمن من إيطااليا إلى مدينة إيبيزا الإسبانية، لقضاء إجازتها الصيفية بعيدًا عن حرارة الصيف الحارقة في الكويت، وشاركت متابعيها مقطع فيديو لحظة صعودها على متن الطائرة الخاصة، مُختارةً فستانًا باللونين الأزرق والأبيض من دار الأزياء الإطاليا "دولتشي آند غابانا".

فاطمة المؤمن تستفز متابعيها بطائرة خاصة

وبعيدًا عن إطلالتها الأنيقة ووجهتها السياحية، انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي استئجارها طائرة خاصة بآلاف الدولارات، بينما كان بإمكانها شراء تذكرة طيران على متن خطوط جوية؛ فكتبت إحداهن ساخرة: "من جالس يوزع طيارات خاصه عالمشاهير هالايام؟".

ثم خرجت فاطمة لترد على الانتقادات بمقطع فيديو شاركته عبر حسابها على "سناب شات"، قالت فيه: "صراحة خلينا نكون صريحين وايد ناس لما يشوفون حد منزل صورة طيارة خاصة يستغربون وحش حش حش.. ليس بالأمر الجلل وأمر بسيط، متل ما انتي تروحين على المول وتشترين ماركات خاصة.. الطيارة بسعر 4 شنت أو 5 شنت ونفنوف.. يعني استغرب من الناس يلي يحشون ويطلعون إشاعات بس منشان أشياء تافهة".

وشاركت صورة لها، أرفقتها بتعليق: "ترا أنا أحب الضغاط والضحك عفية لحد يصير حساس مالنا خلق.. بس صراحة أهبل"، وأوضحت أنها تحب المزاح مع متابعيها.





وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم من تصريحان فاطمة، فعلَّقت إحداهن: "قالت اشياء تافهه وقبل كم عام اعتقد ماكانو هاذي الاشيااء التافهه حتى بااحلامها العبره ياجماعه انتم من صعدتو هالاشكال والحين هم اللي يوبخونكم ويهزئون فيكم".

وأضافت أخرى: "ليش ما يخلون قانون مثل كوريا الشمالية والصين اللي يتباهى بمقتنياته الثمينة ويستفز الشعب يحاسبونه قانونيا ليش بس اللي يعلق وينتقد هو اللي يقاضونه ويصير القانون مع الطرف الاخر المثير للجدل".