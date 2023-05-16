في ذكرى النكبة.. الراحل حاتم علي حاضرًا من خلال "التغريبة الفلسطينية"

حرص رواد السوشال ميديا اليوم وبالتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 75 على استذكار عدد من الأعمال التي تناولت القضية الفلسطينية.

وكان اللافت اجماع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أهمية مسلسل "التغريبة الفلسطينية" للمخرج السوري الراحل حاتم علي.

مسلسل التغريبة الفلسطينية الأهم والأبرز في ذكرى النكبة

تداول نشطاء السوشال ميديا والجمهور مقاطع فيديو وصور من المسلسل الأشهر والأنجح الذي تناول القضية الفلسطينية والتهجير بطريقة مميزة "التغريبة الفلسطينية".

كما نشر عدد كبير من محبي المخرج الراحل حاتم علي والعمل مقولات خاصة له عن العمل من بينها، تصريح سابق له قال فيه: "أنا لست فقط أحد أبناء الجولان المحتل الذين عاشوا تجربة تتقاطع في كثير من تفاصيلها مع تجربة شخصيات مسلسل " التغريبة الفلسطينية" لكنني عشت طفولتي وشبابي في مخيم اليرموك وكنت في عام 1967 بعمر صالح الذي كان يحمله خاله مسعود وكنت أيضاً محمولاً بالطريقة نفسها".

قصة مسلسل التغريبة الفلسطينية



يعتبر من اهم الأعمال التي تناولت القضية الفلسطينية، وحقق العمل الذي كتبه وليد سيف وأخرجه حاتم علي نجاحًا كبيرًا عند عرضه في عام 2014، واستمر نجاحه حتى يومنا الحالي ليشكل ظاهرة، حيث يتم استذكاره والحديث عنه في كل عام مع ذكرى النكبة.

كما يتناول الجمهور أداء نجوم العمل المبهر، وتجسيدهم المميز للشخصيات التي كتبها وليد سيف.

يتناول العمل قصة عائلة اليونس وهي عائلة فقيرة جدًا تعيش في إحدى قرى فلسطين، تواجه هذه العائلة الظلم من القرية بسبب اعتبارهم لا ينتمون إلى عشيرة معروفة.

وبالرغم من ظروفهم المادية الصعبة والظلم الذي يتعرضون له تحرص العائلة على تعليم الابن الأصغر علي، الذي يكون الراوي في قصة عائلته وتواجه هذه العائلة الكثير من الظروف الصعب ما قبل وبعد النكبة.

حرص الكاتب وليد سيف على تناول كافة أطياف الشعب الفلسطيني بمختلف أفكارهم وشخصياتهم من خلال أبناء عائلة صالح اليونس، ويحسب للمخرج الراحل اختياره كاست العمل الذي أدى كل نجم منهم دوره بطريقة عالمية.

قد أواجه صعوبة بالغة في اختيار ثاني أفضل ممثل سوري، لكن الأول بالنسبة لي غير قابل للجدل (خالد تاجا).

في هذا المشهد لا يقول شيء، لكنه يحكي فيه كل شيء .



أبو أحمد، ابن عُباد. #التغريبة_الفلسطينية pic.twitter.com/YX8Go27eEN — ICARUS (@IcarusMahmoud) May 16, 2023

يروي علي "الفنان تيم حسن" قصة عائلته، وهي عائلة صالح اليونس التي تعيش في قرية فلسطينية عام 1933 خلال فترة الانتداب البريطاني.

ويكشف العمل عن معاناة الفلطسيني مع الانتداب إلى جانب عصر الإقطاع وسيطرة عدد من الإقطاعيين على القرى.

يسرد لنا العمل قصة عائلة صالح الشيخ يونس "أبو احمد"، عبر الزمن مع أبنائه وأحفاده، وركز المخرج الراحل على كل شخصية وتطورها خلال مرور الأحداث.

بعد معاناة احمد اليونس من أجل عائلته وأشقائه ووالده، يتحول في فترة الثورة، إلى قائد شهير يضع الانتداب الفلسطيني جائزة ثمينة لمن يتمكن من قتله، ليتمكن "القايد أبو صالح" من نقل عائلته إلى منزلة أعلى بين سكان القرية والقرى المجاورة.

بعد نهاية الثورة يعود وضع عائلة اليونس للتدهور خاصة مع بدء التهجير وتنقلهم من قريتهم إلى المخيمات، وحرصهم على تحسين وضعهم المعيشي.

بعد فترة التهجير والاستقرار في المخيمات تختلف حياة أفراد عائلة اليونس كل شخص على حدى بحسب طموحه وأولوياته، ليبدأ المخرج بتسليط الضوء على الأحفاد والعائلة في مرحلة جديدة.



شخصيات مسلسل التغريبة الفلسطينية

أبو أحمد الشيخ يونس

الرجل الفقير البسيط، الذي يمتلك شخصية هادئة مسالمة، يخاف على عائلته بشكل كبير ويسعى إلى تطويرهم، جسد دوره الفنان الراحل خالد تاجا الذي قدم أداءً عالميًا في هذه الشخصية.



احمد الشيخ يونس " أبو صالح"

الابن الأكبر لعائلة اليونس، يتمتع بشخصية قيادية، يحرص على دعم أشقائه، ويكرس حياته لتعليم شقيقية الصغيرين حسن وعلي، يصبح قائدًا خلال فترة الثورة، ولا يتقبل العودة للحياة الطبيعية فيعاني ما قبل وخلال وبعد الثورة.

جسد هذه الشخصية الفنان السوري جمال سليمان، وحظي على إشادات واسعة بسبب دوره.

نحن كانت قيمتنا بسلاحنا

راح السلاح

وراحت الأرض

ونحن انتسينا



"مشهد تمثيلي معبر من مسلسل (التغريبة الفلسطينية) "#الثورة_السورية pic.twitter.com/Kj3Beo7pJe — محمد عبد القادر حمود #لن_نصالح (@Hamoudi_Free_Sy) May 13, 2023

ام احمد الشيخ يونس

تتميز بشخصيتها القوية، حيث انها أقوى من زوجها، يكشف العمل عن دورها الكبير في دعم أبنائها ومنحهم الصفات القيادية، شخصية فلسطينية تقليدية.

تمكنت الفنانة الأردنية جولييت عواد من إقناع الجمهور على أنها سيدة فلسطينية عاصرت النكبة وعانت بسبب ادائها الطبيعي والمتقن.

الأستاذ علي الشيخ يونس

ارتبط علي في طفولته بعلاقة مميزة مع شقيقه الذي يكبره بسنة حسن، يتمتع كل منهما بذكاء مميز جعل أسرتهما وشقيقهما الأكبر أحمد يحرص على تعليمهما بهدف أن يكونان المنقذان للعائلة.

بسبب الظروف لا يتمكن حسن اللحاق بالدراسة في المدينة، ليذهب علي الأضعف من حسن إلى المدينة ويعاني بمفرده.

يتمكن علي من الحصول على اعلى الشهادات والوصول إلى مناصب عليا، لكنه يعيش طوال حياته حسرة استشهاد شقيقه حسن، جسد شخصية علي الفنان السوري تيم حسن.

نحن كانت قيمتنا بسلاحنا

راح السلاح

وراحت الأرض

ونحن انتسينا



"مشهد تمثيلي معبر من مسلسل (التغريبة الفلسطينية) "#الثورة_السورية pic.twitter.com/Kj3Beo7pJe — محمد عبد القادر حمود #لن_نصالح (@Hamoudi_Free_Sy) May 13, 2023

خضرة الشيخ يونس

هي الابنة الوحيدة في عائلة الشيخ يونس، تتمتع بطيبة قلب كبيرة على أشقائها، يستشهد زوجها العبد بعد ان تنجب طفلها رشدي، لتقرر عائلتها تزويجها من شخص لا تحبه.

وعند الهجرة تفترق خضرة عن عائلتها ويبقى ابنها رشدي مع أسرتها، ويصبح من الصعب لقائهما مجددًا، قدمت دور خضرة الفنانة السورية من أصول فلسطينية نادين سلامة.

حسن الشيخ يونس

يتمتع حسن بقوة شخصية منذ طفولته إلى جانب ذكائه الدراسي، حرص على حماية ومساعدة شقيقه علي، يشعر بالخذلان بعد عدم التحاقه بالدراسة في المدينة.

بعد خسارته الدراسة وحبيبته جميلة يقرر حسن البقاء في صفوف المقاتلين، ليستشهد تاركًا حسرة في قلوب عائلته بسبب شعورهم الدائم بانهم ظلموه، قدم دور حسن الفنان السوري باسل خياط.

قد أواجه صعوبة بالغة في اختيار ثاني أفضل ممثل سوري، لكن الأول بالنسبة لي غير قابل للجدل (خالد تاجا).

في هذا المشهد لا يقول شيء، لكنه يحكي فيه كل شيء .



أبو أحمد، ابن عُباد. #التغريبة_الفلسطينية pic.twitter.com/YX8Go27eEN — ICARUS (@IcarusMahmoud) May 16, 2023

مسعود الشيخ يونس

الأبن الثاني في عائلة اليونس، يختلف عن شقيقه أحمد في حبه للقيادة والمحاربة، لكنه من الشخصيات التي تعرف من أين تؤكل الكتف، ويتمكن مسعود من أن يصبح رجلًا ثريًا بعد سفره إلى الكويت والعمل هناك.

قدم الفنان رامي حنا هذه الشخصية بأداء مبهر حيث أصبحت شخصية مسعود واحدة من أكثر الشخصيات المفضلة عند جمهور العمل وبين أعمال الفنان السوري من أصول فلسطينية.

ابو عايد:

بالرغم من كره الجمهور للشخصية في البداية بسبب ظلمه لعائلة اليونس، إلا أنه لا يمكن إلى وان تتعاطف معه بعد الهجرة وخسارته منصب "المختار" وعيشه في الخيمة وتحوله من صاحب سلطة إلى لاجئ.

الفنان حسن عويتي تمكن من نقل جميع هذه المشاعر للجمهور بسلاسة وسهولة.

أبطال مسلسل التغريبة الفلسطينية:

يارا صبري - فتحية

قيس الشيخ نجيب - صلاح

نسرين طافش - جميلة

مكسيم خليل - الدكتور أكرم السويدي

أدهم مرشد - سعيد

أناهيد فياض - صبحية

نسرين فندي - عائشة

سليم صبري- أبو أكرم السويدي

ضيوف مسلسل التغريبة الفلسطينية:

عبد الحكيم قطيفان- سعدي.

محمد خير الجراح - جابر.

محمد حداقي - عطية.

ويشار إلى أن الفنان والمخرج الراحل حاتم علي حرص على تجسيد شخصية من شخصيات العمل وهو رشدي، حفيد أحمد الشيخ يونس وابن ابنته الوحيدة خضرة التي افترق عن والدته في الطفولة.

يعيش رشد حياته في انتظار سماع صوت والدته التي تعيش في الداخل الفلسطيني ولا يمكن له الوصول اليها عبر الراديو، يتمكن رشدي الشاب الذكي والمتعلم والهادئ من تخطيط جميع الحدود التي وضعها جيش الاحتلال والدخول بشكل غير قانوني إلى الداخل ومشاهدة والدته لمرة واحده.