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إلغاء الحلقة الأخيرة من مسلسل التفاح الحرام.. وصدمة بين جمهوره

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 16 أيّار / مايو 2023 - 07:39
مسلسل التفاح الحرام
مسلسل التفاح الحرام

يترقب الجمهور بفارغ الصبر عرض الحلقة الجديدة من المسلسل التركي الشهير "التفاح الحرام" يوم الاثنين من كل أسبوع، حيث ما زال العمل يحقق الكثير من النجاح منذ عرض الموسم الأول منه عام 2018.

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وبعد مرور 5 سنوات على عرض المسلسل ما زال يحافظ على نجاحه وشهرته في الموسم السادس منه، وما تزال تفاصيل قصته تشدّ الجمهور، مما جعله واحد من الاعمال الشعبية التي تتمتع بنسبة مشاهدة عالية.

مفاجأة صادمة لجمهور مسلسل التفاح الحرام
 

شعر جمهور العمل بالإحباط والحزن بعد تأجيل الحلقة الجديدة منه التي كان من المفترض ان تعرض يوم أمس الأثنين إلا انه تم تأجيلها بسبب الانتخابات الرئاسية التي تخوضها تركيا في الفترة الحالية.

وبالرغم من انه لم يتم الكشف عن الموعد الرسمي لعرض الحلقة المؤجلة لهذا الأسبوع، إلا انه تم الكشف عن أن المسلسل كان من المقرر أن ينتهي الموسم السادس منه عند حلقة 178.
 

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لكن وبسبب تأجيل حلقة هذا الأسبوع فقد تقرر بأن حلقة 177 ستكون هي الحلقة الاخيرة من المسلسل التركي بدلاً من أن تكون 178 حلقة، وهو الأمر الذي أثار حيرة وصدمة الجمهور الذي اعتبر أن هذا القرار غير منطقي، وتساءل عدد كبير منهم هل سيؤثر الغاء الحلقة على الأحداث؟.

نبذة عن مسلسل "التفاح الحرام"
 

تدور أحداث قصة مسلسل التفاح الحرام حول شقيقتين كل منهما مختلفة عن الأخرى تعيشان في ريف اسطنبول، وتتغيّر حياتهما بعد أن تتعرف يلديز على امرأة من الطبقة الثريّة تقدّم لها فرصة العمر وهي الزواج من زوجها الثريّ.

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