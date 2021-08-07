في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: مايا دياب تطرح (​وطني اللي جايي)

طرحت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ أغنيتها الوطنية الجديدة بعنوان (​وطني اللي جايي) على قناتها عبر موقع (يوتيوب) تزامنا مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في شوارع العاصمة بيروت وتضمنت لقطات ومشاهد ترصد الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، لكن الأغنية تحث على الأمل والفرح والحياة.

أغنية (وطني اللي جاي) فهي من كلمات الشاعر أحمد ماضي وألحان وتوزيع هادي شرارة، واستطاعت الأغنية التي تحث على الأمل والفرح في السنوات المقبلة والتمسك بالعيش المشترك وبالتقاليد اللبنانية تخطّي عتبة الـ300 ألف مشاهدة.

وتقول الكلمات( يا بكرا قلي شو مخبي يا سنين اللي جايي مخباي دمعة او ضحكة قوليلي شو مخباي…ما بدي سافر واتغرب بدنيي غريبة ببلادي بتبقى وبتبقى عيوني لحبيبي… وطني اللي جاي انا اللي بقرر وبخلي مبارح ورايي.. حقي احلم من حقي دافع عن أحلامي ما بدي العتمة تسرقني وتسرقلي ايامي.. من حقي أحلم من حقي دافع عن أحلامي.. وطني اللي جاي عن بلدي بحكي للعالم أجمل حكاية).

جدير بالذكر أن آخر أعمال مايا كانت أغنية (الكعب العالي) والتي حققت نسبة نجاح كبيرة وهي من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة وإخراج شيرين خوري.