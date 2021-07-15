ليلى عبدالله تتألق في حفل EMI gala.. ومايا دياب "ليدي غاعا الحفل"

نشرت الفنانة ليلى عبدالله عبر حسابها الخاص في إنستغرام مجموعة صور تجمعها بالفاشنيستا الليدي روز ومدونة الموضة السعودية الين سليمان.

وأثارت هذه الصور حالة من الجدل بين الجمهور حيث ظهرن بملابس سهرة وفساتين مميزة داخل أحد المطاعم العالمية، وعلقت ليلى عبدالله على احد المنشورات بطريقة طريفة قائلة: "للأسف لم أتأنق بشكل كافي من أجل المطعم".

وأثارت الصور والفيديوهات جدلًا واسعًا بين الجمهور الذي اعتقد أن ليلى عبدالله متأنقة بهذا الشكل من أجل المطعم معبرين عن استغرابهم الشديد.

إلا ان حقيقة الأمر ان ليلى عبدالله وصديقتيها الليدي روز والين سليمان قرروا التوجه للمطعم بعد انتهاء حفل EMI gala الخاص بالموضة والذي شاركن فيه يوم أمس.

ليلى عبدالله في EMI gala

وتألقت ليلى عبدالله التي حرصت على التواجد في الحفل الذي انطقلت دورته الأولى يوم امس من مدينة دبي الإماراتية ويهتم هذا الحفل في الموضة بشكل خاص واختار الفنانة العالمية الراحلة مارلين مونرو لتكون أيقونة الدورة الأولى، بفستان منفوش بدون اكمان جاء باللون الأصفر في الجزء العلوي منه واللون الأبيض في الجزء السفلي منه.

ليلى عبدالله إلى جانب نور غندور

وحرصت ليلى عبدالله على توثيق العديد من لحظات الحفل والتقاط الصور إلى جانب المشاهير وأيقونات الموضة في الوطن العربي من بينهم الفنانة نور غندور التي ارتدت فستان باللون الأبيض واعتمدت تسريحة شعر أضفت عليها المزيد من الجمال.

لجين عمران في EMI gala

ومن غير الممكن أن يقام حفل خاص بالموضة دون تواجد الإعلامية السعودية لجين عمران والتي تألقت من جانبها بفستان باللون الفوشي وتركت شعرها منسدلًا.

مايا دياب بإطلالات ليدي غاغا

وكالعادة أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل بإطلالتين غربتين جعلت الجمهور يشبهها بالفنانة العالمية المثيرة للجدل بإطلالاتها ليدي غاغا.

في الإطلالة الأولى ارتدت مايا دياب فستان باللون الأسود مع شق طويل، وتم إدخال اللون الأبيض للفستان عند الجزء العلوي وخاصة ناحية الصدر بطريقة وصفت بالجريئة.

ووضعت مايا دياب اكسسوار شعر غريب يشبه "اللاقط اللاسلكي" مما عرضها للسخرية والانتقاد.

أما الإطلالة الثانية فجاءت من قطعتين تنورة باللون الأسود مع توب باللون الفضي وقبعة صغيرة من نفس قماش ولون التوب، واعتمدت جدولة طويلة