في ذكرى ميلاد عزت أبوعوف.. حقيقة وصيته بحرق أفلامه بعد رحيله ويوسف شاهين اتهمه بالفشل

هو نجم كبير تميز بشعر وبشرة بيضاء وملامح وسيمة، مما ساهم في انجذاب الجمهور نحوه على طوال مشواره الفني، أحبته النساء فنال لقب "جنتل مان" السينما المصرية.

مشواره حافلًا بين الطب والموسيقى والتمثيل، جسّد أدوار الشر، وخطفت شخصيته الكوميدية قلوب الكثيرين، هو من قال إنه لولا عمله في الفن لدخل "مستشفى المجانين"، وقال إن الطب فن والفن طب، إنه الفنان المصري الراحل عزت أبو عوف.

ويوافق اليوم 21 أغسطس الذكرى الأولى لميلاد الراحل عزت أبو عوف، وبهذه المناسبة، ترصد "البوابة" أبرز ما في حياته الفنية والخاصة.

مولده وبدايته

هو عزت أحمد شفيق أبو عوف، الشهيرة فنيًا ب"عزت أبو عوف"، ولد في 21 أغسطس عام 1948 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس في الطب.

ترك الطب وتفرغ للموسيقى والعزف على الأورج، ثم اقتحم عالم التمثيل مع بداية التسعينيات، وكانت بدايته السينمائية مع المخرج خيري بشارة من خلال فيلم "آيس كريم في جليم".

لماذا أحبّ النساء؟

قال الفنان المصري عزت أبو عوف، إنه يُحب النساء بشدة ودائمًا ما يعبر عن إعجابه بهن، موضحًا: "الستات أحلى حاجة فى الدنيا، وبحبهم بزيادة".

وأضاف الفنان الراحل في مقابلة تلفزيونية سابقة أن السبب وراء ذلك أنه تربى وسط 5 شقيقات وكن يملأن المنزل سعادة وحبًا، مشيرًا إلى أن السيدات لهن فضل على الرجال، ولذلك يقدر السيدة ويحبها جدًا.

واستطرد على هامش اللقاء أن والده كان ضابطًا وأحد قادة ثورة 23 يوليو، وكان يهتم بالضبط والربط جيدًا، ولذلك لم يسمح له أو لشقيقاته بـ"الدلع"، فقد كانر رجلًا صارمًا ولكنه تميز بالحنية ورقة القلب، ما جعله ينشأ وهو يُقدر المرأة ويحترمها.

محطات وإنجازات فنية

شارك عزت أبو عوف، في عشرات الأفلام والمسلسلات التليفزيونية، منها: "العائلة، هوانم جاردن سيتي، نصف ربيع الأخر، زيزينيا، عمارة يعقوبيان، عباس الأبيض، أنا قلبي دليلي، قضية نسب، الدالي، أماكن في القلب، شيخ العرب همام، قضية صفية، الأب الروحي، ظل الرئيس"، وغيرها.

ومن أهم إنجازاته حصوله على العديد من الجوائز منها: جائزة الإبداع التلفزيوني عن دوره في مسلسل الدالي، وحلّ في المرتبة الـ24 ضمن أحد أهم الشخصيات المؤثرة والأكثر نفوذًا في العالم العربي في استفتاء مجلة أربيان بيزنس.

شغل منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لمدة 7 سنوات، وخاض تجربة العمل الإعلامي من خلال المشاركة في تقديم برنامج بعنوان "القاهرة اليوم" على قناة الأوربت الفضائية.

زواجه

تزوج عزت أبو عوف مرتين الأولى من السيدة فاطمة الزهراء، ولكنها توفيت عنه عام 2012، ولديه منها "كمال" و"مريم"، والثانية من مديرة أعماله والتي ظلت معه حتى رحيله.

أحب الأعمال لقلبه

يعتبر فيلم "45" الذي قدم فيه عزت أبو عوف شخصية والد الفنان أحمد الفيشاوي، من بين أقرب الأعمال السينمائية التي شارك فيها، مؤكدًا أنه نادم على عدد من الأفلام التي شارك فيها، ولكن لن يتبرأ منها الآن أو في المستقبل.

رحلته مع المزيكا

درس عزت أبو عوف، الطب وتذوق الفن، متبعًا مبدأ والده أحمد شفيق أبو عوف، صاحب نظرية "العبوا مزيكا، بس ادرسوا حاجة تانية"، وهو ما جعله يتجه لتكوين فرقة "les petites chats "أو"لوبوتيشا" مع أصدقائه عمر خورشيد، وعمر خيرت، ووجدي فرانسيس، لتقديم الموسيقى الغربية، وذلك وهو في الـ19 من عمره.

اشتهرت الفرقة في مصر ومعها خاض تجربة في مجال الموسيقى التصويرية، وقدم موسيقى مسلسل "حكاية ميزو" لسمير غانم، ولحّن اسكتش مسرحي في عرض "الدخول بالملابس الرسمية" لأبوبكر عزت، وسهير البابلي.

جمع عزت أبو عوف، شمل أسرته أسفل فيلا الزمالك التي سكنوها، وداخل بدروم منزله، أسس عزت أبو عوف، فرقة الـ"فور إم"، مع شقيقاته الأربع واعتمدت الفرقة في بدايتها على إعادة صياغة الأغاني التراثية، مثل "الليلة الكبيرة"، "قولي ولا تخبيش"، و"التوبة" لعبدالحليم حافظ.

حققت الفرقة نجاحًا كبيرًا وذاع صداها خارج حدود المحروسة، فطافوا أنحاء الوطن العربي، بـ8 ألبومات.

وظلت الفرقة تسطع في سماء الفن 12 عاما، حتى تزوجت شقيقاته وتفككت الفرقة وتوجه عزت، ومها، للتمثيل.

حقيقة وصيته بحرق أفلامه بعد رحيله

تصريح لعزت أبو عوف فهم خطأ فأثار الكثير من الجدل حول وصيته بحرق أفلامه بعد وفاته، حيث فجّر مفاجأة وهو يشارك في مهرجان Happen What أو "نجم العرب"، في يناير عام 2018، مطالبًا بحرق أفلامه بالكامل بعد وفاته.

وخرج عزت أبو عوف، من خلال فيديو مصور نشرته زوجته أميرة أبو عوف، عبر صفحتها على "فيسبوك"، ليؤكد أن كلامه تم تحريفه، موضحًا أنه كان يُعرب عن سعادته بالتكريم وهو على قيد الحياة، بدلًا من تكريمه بعد وفاته.

وأضاف أبو عوف أنه قال خلال التكريم "يمكنكم بعد وفاة الفنان حرق أفلامه إن كان ممثلًا سيئًا، ولكن شكرًا للتكريم على قيد الحياة".

يوسف شاهين اتهمه بالفشل

قال عزت أبو عوف، إن المخرج الراحل يوسف شاهين، لم يكن يؤمنًا به كممثل في بداية مشواره الفني، مشيرًا إلى أنه استعان به في فيلم "الآخر"، واعترف به في النهاية، مضيفًا في تصريحات له أن يوسف شاهين اعترف لي في النهاية وقالي أنا كنت غلطان.

رحلته مع المرض

أخذت الحالة الصحية لعزت أبو عوف، في التدهور منذ وفاة زوجته وحبيبة عمره حيث تعرض لانهيار عصبي، وأثرت الحالة النفسية السيئة التي تعرض لها على عمله.

ثم أُصيب بفيروس في أذنه الوسطى، كما أجرى جراحة قلب مفتوح في أغسطس عام 2015.

وفاته

دخل عزت أبو عوف المستشفى في الثاني من يونيو الماضي، وظل في حالة حرجة حتى فُجع الوسط الفني برحيل أحد أهم فنانيه وأكثرهم موهبة، ما شكّل صدمة لمحبيه عند رحيله في الأول من يوليو الماضي.

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