في عمر الـ47..نرمين الفقي تخطف الأنظار بشبابها وجمالها في أحدث جلسة تصوير (صور)

تألّقت الفنانة المصرية نرمين الفقي في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث اختارت اللون الأسود الممزوج بالفضّي من الأعلى، وأبهرت متابعيها بأناقتها وجمالها الذي وصفه البعض بأنه كجمال الأميرات، وذلك من خلال الصور التي شاركتهم عبر حسابها على إنستغرام.

وتعاونت النجمة نرمين الفقي في أحدث إطلالاتها مع مصمم الأزياء هاني البحيري، والذي على ما يبدو أنه تعمّد اختيار الألوان الداكنة لإبراز لون بشرة الفنانة المصرية ونضارتها، في حين أنها تركت شعرها الكستنائي مسدولًا بشكل لطيف، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات باللون الفضي والتي كانت ملائمة لألوان فستانها.

على الصعيد الفني، فإن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مشاركتها في مسلسل "أبو العروسة" في جزئيه، بدور "عبير"، وهو من بطولة الفنان سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، صفاء الطوخي، أحمد صيام، وعدد من النجوم الشابة في الوسط الفني المصري.

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