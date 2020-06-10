الإعلامية الأردنية علا الفارس بإطلالة بسيطة ومكياج خفيف من منزلها (صورة)

أطلت الإعلامية الأردنية علا الفارس على جمهورها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في محاولة منها للبقاء على تواصل مع المعجبين بشكل مستمر، بالإضافة إلى أنها وجهت رسالة للشامتين تؤكد لهم فيها أنها بخير.

وبدون تكلّف أو فساتين وإكسسوارات لا نهاية لها، ظهرت الإعلامية علا الفارس بإطلالة بسيطة ومكياج خفيف، خلال تقطيعها لقالب حلوى وضعت صورتها عليها، وتركت تعليقًا على الصورة وقالت: " عرفت أني بخير .. عندما ملكت من يحاولون إسعادي فقط لأنهم يرون في إبتسَامتِي سعادةً وفرحاً لهم...شكراااا".

الجدير بالذكر، أن الإعلامية المتميزة علا الفارس باتت في مرمى الانتقادات والحملات الشرسة من قبل البعض، وذلك فقط بعد أن تركت العمل في قنوات إم بي سي وانتقلت للعمل في قنوات الجزيرة القطرية، ليتم اتهامها بأنها ناكرة للجميل ولم تحفظ أفضال من كانوا سببًا في شهرتها، على الرغم من أنها أثبتت مكانتها في الوسط الإعلامي وأكدت أنها رقم صعب في هذا المجال.

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