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في عيد الحب: نوال الزغبي تثير التكهنات بارتباطها عاطفيا من جديد

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 15 شباط / فبراير 2023 - 04:18
نوال الزغبي
نوال الزغبي

البوابة-أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجدل و التكهنات بإقبالها على مشروع ارتباط عاطفي عقب نشرها صورة جديدة بمناسبة عيد الحب.

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وظهرت نوال الزغبي من منزلها بملابس شتوية بسيطة و أنيقة، وتحمل وردة باللون الذهبي، و لكن أكثر ما كان لافتا في الصورة ارتداء نوال في اصبع يدها اليسرى خاتما ماسيا، مما دفع متابعيها الى التساؤل ان كان ذلك خاتم زواج أم لا.

يذكر أن آخر اعمال النجمة الفنية، كليب (انا مش بتساب) الذي حقق نجاحًا كبيرًا، إذ تخطى عتبة الـ ١٣ مليون مشاهدة على القناة الرسميّة عبر موقع (يوتيوب)، و الاغنية من كلمات عمرو المصري، الحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري. أما الكليب فقد حمل توقيع المخرج دان حداد الذي قدّمها بصورة مختلفة وجديدة.

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كلمات دالة:نوال الزغبي

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