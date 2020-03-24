في عيد ميلادها..الفنانة ميسرة تكشف عن عمرها الحقيقي وهذه أسباب عزوفها عن الزواج

بمناسبة يوم ميلادها والذي يوافق اليوم الـ24 من مارس، قررت الفنانة المصرية ميسرة الكشف عن عمرها الحقيقي للجمهور، إلى جانب حديثها حول الأسباب التي دفعتها إلى العزوف عن الزواج وتفاصيل أخرى في حياتها لم تتحدث عنها سابقًا للعلن.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، صرحت الفنانة ميسرة صاحبة الـ53 عامًا أنها على الرغم من عدم حصولها على أدوار بطولة خلال مسيرتها الفنية، إلّا أنها حققت نجاحات في العديد من الأدوار الأخرى التي قدمتها.

وأضافت: "لقد ولدت لأب مصري وأم لبنانية، ووالدتي لم توافق على دخولي مجال الفن، ولكني بعد انتهائي من دراستي الجامعية سافرت إلى لندن وهناك عملت في مجال الغناء ونصحني وقتها الإعلامي وجدي الحكيم بالعودة لمصر".

وتابعت: "وفي وقتها وافقت والدتي على دخول مجال الفن وبدات بتأدية بعض الأدوار في الأفلام، إلّا أنني شعرت بالإحباط لفشلي في إنتاج شريط كاسيت بصوتي".

واستكملت: "عندما وصلت لسن الأربعين أدركت أن فرصتي في الإنجاب أصبحت ضعيفة جدا وأيقنت أن قطار الزواج فاتني.. لم أستطع التخلي عن حريتي من أجل رجل .. وتجاربي مع الرجال في شبابي لم تكن جيدة .. كان أغلبهم مصابا بالفصام .. يقول ما لا يفعل .. وقلت إنني إذا لم أجد رجلا مثل والدي يعطيني حريتي فلن أتزوج .. وفكرت في تبني طفل لكن شعرت أنني سأظلمه معي بسبب ظروف عملي".

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