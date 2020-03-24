روان بن حسين: تعرفوا على ملامح ابنتي لونا!

منذ حوالي الشهر رزقت الفاشنيستا الكويتية "روان بن حسين" بطفلتها الأولى من زوجها الذي يحمل الجنسية الليبية وأطلقت عليها إسم "بيلا لونا" أي القمر الجميل.

أمس شاركت الفاشينيستا روان صور لها من مرحلة الطفولة، وعلقت عليها بـ "قاعدة أشوف صوري القديمة ولقيت هالصور من سنه ١٩٩٧، ما تصدقون قد ايش انا ولونا نشبه بعض في هالعمر" مشيرةً إلى أن طفلتها تشبهها إلى حد كبير وأخذت ملامح أمها أكثر مما أخذت من والدها.

يذكر أن خبر زواج روان بن حسين قد صدم الجمهور العربي، إذ أنها أخفت من هو زوجها وبسبب الأحداث مع حبيبها الليبي التي وصلت لحد الفضائح بعدما خانها مع فتاة هوى، لم يتوقع الجمهور أن يكون هو نفسه زوجها الحالي، فمن الواضح أنهما قد تجاوزا جميع الخلافات والمشاكل وتوجا علاقتهما بالزواج.

يذكر أن روان كانت قد تخرجت منذ سنة من جامعة "ويستمنستر" في لندن وتحمل درجة القانون، تعتبر من مؤثرات السوشال ميديا بعدد متابعين وصل لـ أكثر من 4.3 عبر حسابها في إنستجرام.



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