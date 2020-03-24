روان بن حسين: تعرفوا على ملامح ابنتي لونا!

منذ حوالي الشهر رزقت الفاشنيستا الكويتية "روان بن حسين" بطفلتها الأولى من زوجها الذي يحمل الجنسية الليبية وأطلقت عليها إسم "بيلا لونا" أي القمر الجميل.
أمس شاركت الفاشينيستا روان صور لها من مرحلة الطفولة، وعلقت عليها بـ "قاعدة أشوف صوري القديمة ولقيت هالصور من سنه ١٩٩٧، ما تصدقون قد ايش انا ولونا نشبه بعض في هالعمر" مشيرةً إلى أن طفلتها تشبهها إلى حد كبير وأخذت ملامح أمها أكثر مما أخذت من والدها.
يذكر أن خبر زواج روان بن حسين قد صدم الجمهور العربي، إذ أنها أخفت من هو زوجها وبسبب الأحداث مع حبيبها الليبي التي وصلت لحد الفضائح بعدما خانها مع فتاة هوى، لم يتوقع الجمهور أن يكون هو نفسه زوجها الحالي، فمن الواضح أنهما قد تجاوزا جميع الخلافات والمشاكل وتوجا علاقتهما بالزواج.
18 hours in labor were the longest, most emotional & most beautiful hours of our lives! I still remember my hubby and my mother by my side like it was yesterday. Excited, frightened, happy, overwhelmed so many mixed emotions!😭 Giving birth to our daughter was the happiest day of our lives! I can’t believe we are 3!❤️❤️❤️❤️❤️ ١٨ ساعه في غرفه الولاده، اطول واجمل ساعات حياتنا، ليلحين اتذكر امي حبيبتي وزوجي جنبي، خايفين، متحمسين، سعيدين، مشاعر متلخبطه، يوم ولاده بنتي لونا اسعد يوم في حياتنا😭، كنا اثنين وصرنا ثلاثه👨👩👧💖💖💖💖💖 ماشاءالله
يذكر أن روان كانت قد تخرجت منذ سنة من جامعة "ويستمنستر" في لندن وتحمل درجة القانون، تعتبر من مؤثرات السوشال ميديا بعدد متابعين وصل لـ أكثر من 4.3 عبر حسابها في إنستجرام.
4 years ago, I decided to move from Los Angeles to London because I wanted a career in law. I joined King’s College London for my foundation year before I start my LLB program at Westminster University. The past 3 years were definitely not the best years of my life yet, they were the most challenging and definitely have taught me so much! I’m truly thankful to have spent this time in one of the world’s best cities. I’m blessed to have met great friends who have had my back all the way. Thank you London, I will miss you❤️ قبل اربع سنوات، قررت اني انتقل من لوس انجلوس إلى لندن لألتحق بكلية القانون. درست سنة تحضيرية في جامعة كنقز كولج لندن قبل ما ابتدي دراسة بكالريوس القانون في جامعة ويستمنستر، الثلاث سنوات اللي فاتوا ماكانو الأفضل ولا الأسهل، واجهت فيهم تحديات بس اكيد علّموني الكثير، ممتنة اني قضيت هالوقت في وحده من أفضل مدن العالم، ممتنة لصداقات كوّنتها على مدار السنين، شكراً لندن، رح اشتاقلك❤️
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