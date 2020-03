الكشف عن وجه ابن ميريام فارس لأول مرة.. نسخة طبق الأصل عن والدته!

إبن الفنانة اللبنانية "ميريام فارس" 😍 @myriamfares #ميريام_فارس #لبنان #مشاهير #عرب #جديد #أطفال #فن

A post shared by البوابة (@albawabame) on Mar 23, 2020 at 11:44pm PDT