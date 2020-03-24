الكشف عن وجه ابن ميريام فارس لأول مرة.. نسخة طبق الأصل عن والدته!

بات من المعروف أن الفنانة اللبنانية "ميريام فارس" اعتادت أن تخفي حياتها الخاصة عن عيون الصحافة والسوشال ميديا منذ اليوم الأول من زواجها.

حياة الفنانة اللبنانية ميريام فارس كانت دائماً محط اهتمام الصحافة العربية ورواد السوشال ميديا، وحاولت الصحافة أن تحصل على صور لزوجها وابنها الوحيد إلا أن الأمر كان شبه مستحيلاً ومن الواضح أن إجراءات ميريام كانت قوية لحد اليوم.

وانتشرت يوم أمس صورة واضحة لوجه ابن ميريام الذي من الواضح أنه ورث ملامحه من أمه وخصوصاً الشعر الكيرلي، وقد تداول رواد السوشال ميديا الصورة وعلقوا على الشبه الكبير بينهما بينما أضاف البعض تعليقات ظريفة منها "ضايل نعرف مين ماخده" كنايةً عن زوجها رجل الأعمال.

يذكر أن ميريام كانت قد احتفلت بعيد الأم بمشاركة صور لوالدتها التي أذهلت الجمهور بجمالها وأوقعتهم بحيرة إذا ما كانت هي الأم أو الإبنة، كما شاركت صور شبه واضحه لإبنها.

من جهة أخرى، يذكر أن ميريام فارس أحيت حفلات ضمن مهرجان الرياض الترفيهي وحققت نجاح هائل ضمن حضور مكتمل العدد وكانت قد أطلقت أغنية حبيبي سعودي عبر قناتها الشخصية في اليوتيوب وحققت أكثر من 4.2 مشاهدة.



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