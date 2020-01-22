في عيد ميلاد نبيلة عبيد الـ75.. تزوجت 5 مرات ورفضت الإنجاب وهكذا حسمت صراعها مع نادية الجندي

تميزت بأدائها لأدوار متنوعة حتى استطاعت أن تُثبت موهبتها الكبيرة وقدرتها على التعامل مع أية شخصية تُسند إليها، ولن يجد المشاهد شخصية واقعية إلا وجسدتها فهي صاحبة التاريخ الفني الثري، وعلى الرغم من تخطيها السبعين عامًا إلا أنها تحافظ على أناقتها وجمالها وتكون محط أنظار الجميع، إنها الفنانة المصرية نبيلة عبيد.

وتحتفل نبيلة عبيد اليوم بعيد ميلادها الـ 75 وبهذه المناسبة ترصد "البوابة" أبرز ما في حياتها الفنية والخاصة.

مولدها ونشأتها

ولدت الفنانة نبيلة عبيد، في حي شبرا بمدينة القاهرة يوم 21 يناير عام 1945 وترعرعت في أسرة متوسطة وبدأ حبها للتمثيل والفن منذ صغرها حتى دخلته عن طريق الصدفة أثناء دراستها في مدرسة البنات في العباسية إذْ تعرفت على المخرج عاطف سالم الذي اكتشف موهبتها بعد أن طلب منها المشاركة بدور كومبارس في فيلم "مفيش تفاهم" عام 1961.

وتوالت مشاركاتها الفنية في عدد من الأفلام بينها: "زوجة من باريس، والمماليك، وخطيب ماما، لتتوقف عن التمثيل لمدة سنة لتعود إليه بعد أن غيَّرت اسمها الفني ليصبح “نبيلة عبيد”.

انطلاقتها الفنية

قدمت نبيلة عبيد في فترة السبعينيات أعمالًا منها: "الساعات الأخيرة، واحد في المليون" وظهرت في المسلسلات التلفزيونية والإذاعية مثل: "العبقري، كيف تخسر مليون جنيه"، واستمر عطائها خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات والذي تجلى من خلال عدد كبير من الأفلام التي شاركت فيها إلى جانب نجوم الدراما المصرية، وتعاونت مع عدد من كبار المخرجين والكُتَّاب منهم إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ.

وفي عام 1987 مثَّلت في أفلام "موعد مع القدر، وأبناء وقتلة، والوحل"، و"اغتيال المدرسة، و"التحدي"، و"حارة برجوان" عام 1988، وفي عام 1990 كان لها عدد من الأفلام هي "درب الرهبة، قضية سميحة بدران، الراقصة والسياسي"، ثم توالت مشاركاتها خلال فترة التسعينيات في عدد من الأفلام هي فيلم "ديك البرابر وسمارة الأمير وتووت تووت والغرقانة وكشف المستور وهدى ومعالي الوزير وعتبة الستات والمرأة والساطور والآخر".

وتابعت نبيلة عبيد نجاحها خلال فترة الألفيات من خلال العديد من الأعمال السينمائية كفيلم "امرأة تحت المراقبة" عام 2000 والمسلسل الإذاعي "سجن الزوجية" عام 2001 وفيلم "قصاقيص العشاق" ومسلسل "العمة نور" عام 2003 وفيلم "ما فيش إلا كده" عام 2006 ومسلسل "البوابة الثانية" عام 2009 ومسلسل "كيد النسا 2" عام 2012 ومسلسل "لهفة" عام 2015 والمسلسل الإذاعي "أوراق رسمية" عام 2016، وكان لها برنامج المسابقات "نجمة العرب" عام 2015.

زواجها

تزوجت نبيلة عبيد من مكتشفها المخرج عاطف سالم واستمر زواجهما 4 سنوات حتى وقع الطلاق عام 1967، وسبق وتحدثت نبيلة عبيد عن زيجاتها في أكثر من لقاء إعلامى، فيما تُشير العديد من المصادر إلى أنها تزوجت 5 مرات.

وتحدثت "بلبلة" عن زواجها من المخرج عاطف سالم فى أكثر من لقاء، مشيرة إلى أنها كانت طالبة وتعشق التمثيل وقال لها تذهب إلى مكتب حلمى رفلة فجربها فى دور صغير، ظهرت فيه دون أن تتكلم وهو فيلم "مفيش تفاهم" عام 1961، وعرض عليها الزواج وبالفعل وافقت رغم فارق السن بينهما.

واعترفت نبيلة عبيد فى عدد من اللقاءات بأنها تزوجت المخرج الكبير بدافع المصلحة وأنه كان يغار عليها ولا يريدها أن تكمل مشوارها فى الفن، وأثناء سفره وقعت عقود 5 أفلام، ووقع الطلاق بينها وبين عاطف سالم بعد 5 سنوات بسبب غيرته الشديدة ورفضه لاستمرارها بالعمل فى الفن.

وفي عام 2010 كشفت نبيلة عبيد مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" أنها تزوجت سرًّا من المخرج أشرف فهمي، وكان ذلك أثناء تصوير فيلم "ولا يزال التحقيق مستمرًا" عام 1979، وانفصلا عقب انتهاء الفيلم، ولكن الفنانة جالا فهمي ابنة المخرج أشرف فهمي نفت ذلك قائلة إن ما تردد ما هو إلا شائعة ولا أساس لها من الصحة، ولو أن والدها تزوج لأخبرها.

أما الزيجة الثالثة لنبيلة عبيد فقد كشفت تفاصيلها بعد ثورة يناير 2011، وبعدما تردد عن علاقتها بأسامة الباز مستشار الرئيس الأسبق مبارك، حيث صرحت بنفسها في لقاء ببرنامج "واحد من الناس" بأن زواجها من الباز كان أطول فترة زواج في حياتها، مشيرة إلى أنه زوجها الخامس، وأوضحت أنها تعلمت منه الكثير، وقضت معه أجمل أيام حياتها، وقالت: "كنت أتمنى أن يستمر زواجي منه وهو الرجل الوحيد الذي أحببته"، مؤكدة أن زواجها منه لم يكن سريا، بل كان معروفا في الأوساط السياسية بعد أيام من إتمامه.

بينما تحدثت العديد من المواقع الإخبارية عن زيجة ثالثة ورابعة وصفتهما بـ"السرية" فى حياة نبيلة عبيد، سواء من شخصية عربية أو سياسية ولكن لم تفصح الفنانة الكبيرة عن أى من هاتين الزيجتين.

وأشارت نبيلة عبيد فى عدد من اللقاءات إلى أنها رفضت الإنجاب بإرادتها، حتى لا يتعارض ذلك مع عملها بالفن، ولكنها ندمت على ذلك فيما بعد، قائلة: "اليوم أشعر بالوحدة وبقيمة الإنجاب، فأنا الآن أحتاج لذلك كثيرًا، ولكن الندم لن يفيدني بشيء الآن وأشكر الله على كل شيء، فهذا هو نصيبي".

إنجازاتها

-نالت دكتوراه فخرية من جامعة ويلز

-حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "لا يزال التحقيق مستمرًا" عام 1979 في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

-كرمها نفس المهرجان عام 1998

-حملت الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية اسمها وذلك عام 2019

صراعها مع نادية الجندي

اتهمت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، لأول مرة بعض الأشخاص الذين كانوا على مقربة منها ومن الفنانة نادية الجندي بتأجيج الصراع بينهما بسبب لقب "نجمة الجماهير" معترفة أن "نادية" هي من كانت تحمل هذا اللقب قبلها بفترة طويلة، منوهًة أنه عندما حصلت على لقب نجمة مصر الأولى بدأت بعض الأقلام تكتب عنا للوقيعة بيننا مردفًة: "مخي كان كبير ونادية بردوا".

وقالت نبيلة عبيد في تصريحات تلفزيونية أن الحديث عن النجمة المسيطرة على السوق السينمائي في جيلهما تسبب في مشاحنات ولكنها كانت تخرج في العمل، لافتًة إلى أن السيناريست مصطفى محرم عندما يكتب فيلمًا لنادية وينجح يأتي ويكتب لي فيلمًا وينجح وهكذا وكان المستفيد من هذا الجمهور لأنه كان يدخل ليشاهد أفلامنا.

وشددت نبيلة عبيد على أن إثارة الخلافات بينهما لم تنجح لأنهما كانا يتواجهان في شباك التذاكر وكان الحكم بينهما في النهاية هو الجمهور، ويأتي حديث نبيلة عبيد عن الصراع الدائر بينها وبين الفنانة نادية الجندي لأول مرة بعد تعاقد المنتج اللبناني صادق الصباح معهما لظهور في مسلسل "نساء من ذهب" برفقة لبلبة في رمضان المقبل 2020.

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