في عيد ميلادها الـ40..مي عز الدين علقت في أذهان الجميع بدور سلمى..وهذه أسباب عزوفها عن الزواج

احتفلت منذ يومين النجمة المصرية مي عز الدين بعيد ميلادها الـ40 والذي صادف الـ19 من يناير، وأعلنت بذلك عن دخولها مرحلة سن الحكمة والنضج المكتمل، وتلقت المعايدات والتهاني بهذه المناسبة من قبل زملائها في الوسط الفني مثل ريم البارودي وأحمد السعدني وغيرهم من المحبين.

وفيما يلي، يستعرض معكم موقع "البوابة الإخباري" أهم المحطات التي مرت فيها الفنانة مي عز الدين وصولًا إلى يوم ميلادها الـ40 وعزوفها عن الزواج حتى الآن، وتتلخص كالتالي:

بدايتها في عالم الفن والشهرة

بدأت النجمة مي عز الدين مشوارها الفني عام 2001 وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، واستطاعت الشابة المبتدئة في ذاك الوقت أن تستحوذ على قلوب المشاهدين بموهبتها وبراعتها في التمثيل، ولعل من بين الأدوار الشهيرة التي جعلتها فنانة عالقة في أذهان الجميع حتى الآن هو دور "سلمى" في فيلم "عمر وسلمى" مع النجم تامر حسني، بالإضافة إلى دورها في مسلسل "الحقيقة والسراب" مع خيرية أحمد ويوسف شعبان ودورها أيضًا في مسلسل "أين قلبي" مع الفنانة يسرا وعبلة كامل.

شائعات خلافها مع تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

انتشرت في وقت سابق شائعات عن وجود خلافات بين مي عز الدين وبسمة بوسيل خاصة وأن كلتاهما قامتا بإلغاء متابعة الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، وذُكر وقتها أن الأمر الذي أشعل فتيل الخلاف هو غيرة بسمة بوسيل من مي عز الدين خاصة بعد أن رشحها تامر حسني لبطولة فيلمه الجديد "مش أنا"، ليتم في النهاية اختيار حلا شيحة بطلة للعمل ويتم لاحقًا التأكيد على عدم وجود أي خلافات بين أي من النجمات اللواتي سبق ذكرهن.

أسباب عزوفها عن الزواج حتى الآن

ارتبطت مي عز الدين مرة واحدة فقط من لاعب الكرة المصري محمد زيدان ولم يطول الأمر كثيرًا وانفصلا بعد وقت قصير، وخلال حديثها في العديد من اللقاءات والحوارات الصحفية والتلفزيونية، دائمًا ما تؤكد الفنانة المصرية أن سبب عزوفها عن الزواج هو أنها صاحبة شخصية صعبة، مضيفة أنها ليست مستعدة للتخلي عن عملها من أجل زوجها.

مرحلة دخولها في حالة اكتئاب شديدة

ذكرت مي عز الدين سابقًا بأنها عاشت حالة نفسية مريرة ودخلت في حالة اكتئاب أكثر من مرة خلال حياتها حيث قالت ذات مرة: " لا أنكر أنني أُصاب أحياناً بحالة من الاكتئاب الشديد، قد تطول لبعض الوقت، ومع ذلك لا ألجأ إلى تناول المهدئات أو العقاقير الخاصة بالاكتئاب، لأنني أخاف من خوض تلك التجربة وتبعاتها، لكنني أحاول الخروج من هذه الحالة من طريق ممارسة أي نشاط أحبّه".

أعمال فنية قادمة

يذكر أن آخر الأعمال التي أطلت بها مي عز الدين في مجال الدراما والمسلسلات هو مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي خاض سباق رمضان الماضي 2019، ومن المقرر أن تطل على الجمهور في أحدث ظهور فني لها خلال فيلم "الفلوس" لتامر حسني، حيث شاركت فيه كضيفة شرف.

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