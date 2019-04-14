في عيد ميلاد ورد الخال الـ48.. صلة قرابة تجمعها بنيكول سابا وهل أجرت عملية تجميلية في أنفها؟

صعدت للقمة بعد عدة تجارب، إلى أن وصلت لقمة مجدها في الدراما المصرية من خلال ظهورها في مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، مع الفنانة يسرا، إنها الفنانة اللبنانية ورد الخال، التي احتفلت يوم الجمعة، بعيد ميلادها الـ48، وفي السطور التالية، يقدم "البوابة" أبرز ما في حياتها الفنية والخاصة.

مولدها

ولدت الفنانة اللبنانية ورد الخال، في الـ12 من أبريل 1971، وتنتمي لأسرة فنية، فوالدها هو الشاعر الراحل يوسف الخال، ووالدتها هي الكاتبة مها بيرقدار، وشقيقها هو الفنان يوسف الخال، وزوجة شقيقها هي المطربة نيكول سابا.

حياتها الفنية

تنوعت أدوار ورد الخال، بين الكوميديا والرومانسية والدراما، وبرزت من خلال مشاركتها في مسلسل "نساء في العاصفة" عام ١٩٩٧، إضافة إلى مسلسلات "زفة، من كل قلبي، أبواب الغيم، أسمهان، نكدب لو قلنا مبتحبش"، وتمتلك "ورد"، مع شقيقها يوسف الخال شركة "الجيّال للإنتاج الفني".

زواجها

تزوّجت من الموسيقي وعازف العود باسم رزق مدنيا في قبرص يوم 31 يوليو عام ٢٠١٦، ويعيش الزوجان حياة سعيدة، حسب ما تُظهره الصور والفيديوهات في احتفالهما بعيد زواجهما كل عام.

وقالت "الخال"، في إحدى لقاءاتها التلفزيونية إنها عاشت قصة حب سابقة ورسمت معه "تاتو" بنفس الشكل وزوجها الحالي يعلم بالأمر ولا مشكلة لديه، إلا أنه دائمًا يعلق بأن الرسمة وهي "وردة" ليست جميلة.

صلة قرابة تجمعها بنيكول سابا

تجمع الفنانة اللبنانية ورد الخال، ومواطنتها نيكول سابا، صلة قرابة، إذ تُعد ورد الخال، شقيقة النجم يوسف الخال، زوج نيكول سابا.

حقيقة إجرائها عملية تجميلية في أنفها

اندهشت الفنانة اللبنانية ورد الخال، من الشائعات التي انتشرت حول خضوعها لعملية تجميل بالأنف، وكشفت حقيقة الأمر، بتغريدة لها عبر حسابها في "تويتر"، قائلة : "اسمحولي كون سطحية شوي، قريت ع موقع إني خضعت لعملية أنف!، اللي بيعرفني بيعرف انو أنفي خط أحمر، فأنا أنفي، ورغم انوفكن أنفي طبيعي عكس عقولكم"، كما كان لها مقابلة تلفزيونية عن تفاصيل هذه الواقعة.

رأيها في السينما العالمية

كشفت الفنانة اللبنانية ورد الخال، عن رأيها في السينما العالمية بشكل عام، قائلًة، عبر حسابها في "تويتر": "السينما العالمية وتحديدًا الهوليودية لازم تعيد النظر بأفلامها لأن كل فيلم خيبة أكتر من التاني، إفلاس سينمائي بعكس المسلسلات الأجنبية أفضل بكتير".

حقيقة خلافها مع سيرين عبدالنور

دخلت المشاكل على خط الصداقة التي جمعت بين سيرين عبدالنور، وورد الخال، لتقطع علاقتهما، فبعد الخلاف الذي نشب بين الفنانتين سيرين عبد النور ونادين الراسي والذي أسفر عن سجالات كثيرة تداولتها الصحافة ما اضطر سيرين إلى الصمت وعدم الرد على أي موضوع يتعلق بهذا الخلاف.

خرجت أخبار تتحدث عن خلاف مستجد بين النجمتين سيرين عبد النور وورد الخال، وذلك بناء على تصريح أدلت به الخال خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج، وأكدت فيه أن سيرين عبد النور لم تبارك لها نجاح مسلسلها الأخير "عشق النساء"، وذلك بعدما لم تتمكن سيرين من متابعة أي عمل درامي طوال فترة العشر سنوات سابقة، ولكنهما تصالحا بعد ذلك.