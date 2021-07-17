في مسلسل اعتزالها: حلا شيحة خارج النقابة و والدها يهاجمها!

بعد التصريحات التى أدلت بها الفنانة المعتزلة حلا شيحة بسبب أزمتها مع الفنان تامر حسني ، كشف نقيب الممثلين أشرف زكي عن عدم قبولها في نقابة الممثلين مرة أخرى.

وقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: (انني انزعجت، بعد ما تم اثارته من الفنانة حلا شيحا وتصريحاتها عن المشاهد التي قدمتها بفيلم (مش أنا ).

وأضاف أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج (الحكاية) عن أزمة حلا شيحة (أنه لا مكان لتلك الفنانة في النقابة، مشيرا إلى أن هذا درسا لكل من يعلن أن الفن حرام).حسب موقع صدى البلد.

وتابع نقيب المهن التمثيلية أنني أعتذر اننى قبلت عودة تلك الفنانة- حلا شيحة ، مؤكدا أنه لا مكان لمن يريد تلك الأفعال في النقابة.

وأشار زكي خلال حديثه عن أزمة حلا شيحة: (اللي شايفين ان الفن حرام (لكم دينكم ولي ديني)، مؤكدا أن (المهنة العظيمة اللى احنا بنشتغلها ميهونش عليا اننا نعمل فيها كدة).

بدوره رد الفنان التشكيلي أحمد شيحة على تصريحات ابنته حلا شيحة ضد صناع فيلم (مش أنا) للنجم تامر حسني، حيث قال:( كلام ما يصحش، وهي صورت الفيلم وكانت معجبة بيه جدا، والكلام ده ما اعرفش أساسه إيه، إنتي صورتى وخلاص.. مش دي حلا اللي أنا أعرفها).

وتابع الفنان التشكيلي الكبير حديثه قائلا: (غير موافق على كلام حلا على الإطلاق وما ينفعش الكلام ده، ومش عشان خاطر هي بنتي هطاوعها فى الغلط)، حسب موقع اليوم السابع.

وكتبت شيحة عبر حسابها على موقع تبادل الصور (إنستجرام،) معلقة على المشاهد المتفرقة التى تجمعها بالنجم تامر حسنى: (أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام، ورد الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي).

يذكر أن فيلم (مش أنا)حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه فى السينمات قبل أسابيع قليلة، وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب بمرض غريب يفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.