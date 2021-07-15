حلا شيحة تهاجم تامر حسني.. والجمهور يتهما بـ"الانفصام"

هاجمت الفنانة المصرية حلا شيحة مواطنها الفنان تامر حسني بطريقة شديدة اللهجة بعد عرض الكليب الخاص بفيلم مش أنا والذي شاركت حلا شيحة في بطولته إلى جانب تامر حسني.

وعاتبت حلا شيحة الفنان تامر حسني لوجودها في الكليب بلقطات من مشاهد الفيلم خاصة أنها قررت اعتزال الفن من جديد وقالت في المنشور: "انا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في ايام ذي الحجة ايام مباركة و خصوصاً بعد اخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه .. و اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات و اكدلي انه حيحترم رغبتي .. احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا احنا لم و لن ننجح انا عارفة و متاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة و النجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل و بننسى .. انا مش حتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي و هي لا تصح و انا غلطت و بصلح و اهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة و لا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها الا القليلين منا .الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل و ميبقاش فن احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي و حابة افكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه انا مش بتمنى أموت وأنا مطرب انا دايما خايف من كده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا شوفه تاني يمكن يفكرك ان جواك اكيد في صراع و انا و كلنا

كلنا بنغلط بس المهم في الاخر نتدارك الغلط و نصلح .{إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلࣰا صَـٰلِحࣰا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتࣲۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا}.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور حلا شيحة واتهموها بـ "التناقض والانفصام" خاصة أنها كانت قد خلعت الحجاب بعد ارتدائه لاكثر من 10 سنوات واعتزالها الفن.

وجاء في تعليقات الجمهور: "علي فكرة انتي متناقضة جدا انتي مش هتجبري اللي حواليكي يعمل ايه ومعلش مش معني التوقيت ده بالذات وقت انا الفيلم ناجح ولا عشان تامر مجبش سيرتك مع عمرو اديب مش فاهمة وجهه النظر عملتي حاجة وندمتي عليها توبي لربنا وهو هيغفرلك واتبري من اللي عملتية لكن ده تصرف غريب اوي".

وفي تعليق آخر: "وهو تامر اللي خلاكي تمثلي معاه بالعافية ما ليكي افلام كتير ومشاهد كتير زي اللي في الكليب وبتشتغل وبتتعاد عادي اشمعني بتتكلمي مع تامر !".

حلا شيحة واعتزال الفن

يُشار إلى ان الفنانة المصرية حلا شيحة كانت قد اعتزلت الفن في بداياتها وارتدت الحجاب ومن ثم النقاب وتزوجت من داعية أجنبي وأنجبت منه أبنائها.

وصدمت حلا شيحة الجمهور بعودتها إلى الفن وانفصالها عن زوجها وخلعها الحجاب وشاركت في عدد من الأعمال من بينها فيلم "مش أنا".

إلا ان الصدمة كانت تراجع حلا شيحة عن العودة للفن بعد زواجها الثاني من الداعية المصري معز مسعود وإعلانها اعتزال الفن من جديد.