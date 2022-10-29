قائمة أفلام رعب لعام 2022.. الهالويين معها أجمل

تستعدّ جميع المنصات العالمية والقنوات التلفزيونية لعرض مجموعة من أفلام الرعب العالمية وذلك بمناسبة الهالويين والذي يحتفل به العالم أجمع يوم 31 اكتوبر من كل عام، ويصادف الهالويين في هذا العام يوم الأثنين المقبل.

وشهد عام 2022 عرض العديد من أفلام الرعب المميزة التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتمكنت من جني الكثير من الإيرادات.

قائمة أفلام رعب لعام 2022 .. احرص على مشاهدتها في الهالويين:

1- فيلم Scream

تم اصدار الجزء الخامس من سلسلة أفلام الرعب Scream في يوم 14 يناير من عام 2022، يعتبر فيلم "الصرخة" من أشهر أفلام الرعب التي عرضت على مر السنوات السابقة.

واخرج الجزء الخامس من الفيلم كل من مات بيتينيلي أولبين وتايلر غيليت وهو من جيمس فاندربلت.

وفي هذا الجزء يروي فيلم الرعب الشهير قصة سيدة تعود إلى مسقط رأسها من أجل العثور على مخلوق أو شخص غامض ارتكب العديد من الجرائم.

أبطال فيلم Scream:

كورتني كوكس

نيف كامبل

ديفيد أركيت

ميليسا باريرا

مارلي شيلتون

جينا أورتيجا

ديلان مينيتي

جاك كويد

جاسمين سافوي براون

ميكي ماديسون

ميسون جودينج

كايل جالنر

2- فيلم Orphan First Kill

يستعرض هذا الفيلم الذي تم عرضه في شهر ينانير من عام 2022 الأحداث قبل فيلم الرعب الشهير Orphan، الذي عرض في عام 2009 وحقق نجاحًا كبيرًا.

وتبدأ أحداث الفيلم عند محاولة ايستر الهروب من المصحة النفسية التي تتواجد بها وهي الأحداث التي تسبق الجزء الأول من الفيلم حيث تنتحل ايستر شخصية ابنة مفقودة لعائلة ثرية وتقوم بالعديد من جرائم القتل.

أبطال فيلم Orphan First Kill:

إيزابيل فورمان

جوليا ستايلز

روسيف ساذرلاند

هيرو كاناجاوا

ماثيو فينلان

سامانثا والكس

لورين كوكران

جويندولين كولينز

كريستين سواتزكي

جيف سترومي

أندريا ديل كامبو

أليك كارلوس

3- فيلم Texas Chainsaw Massacre

فيلم الرعب "مجرزة منشار تكساس" اُصدر في شهر فبراير من عام 2022 وهو مقتبس من فيلم رُعب أنتج عام 1974 تحت اسم Slasher movies، وتدور احداث فيلم الرعب حول مجموعة من الأصدقاء يذهبون في رحلة الى بلدة مدينة تكساس ليجدوا أنفسهم فجأة في منزل قاتل مختل عقلي يحاول قتلهم من خلال المنشار.

أبطال فيلم Texas Chainsaw Massacre:

توب هوبر

مارلين بورنس

سارة ياركين

إليزه فيشر

غونار هانسن

مارك بورنهام

كيم هينكل

جون لاروكيت

4- فيلم Fresh

فيلم رعب عرض على منصة "هولو" العالمية في شهر مارس من عام 2022، ويدور حول فتاة تدعى نوا تقع في حب شاب يدعى ستيف بعد أن تلتقي به في محل بقالة، وبعد فترة من علاقتهما تذهب معه لقضاء عطلة نهاية أسبوع رومانسية، لتكتشف عنه أمور مرعبة وتواجه احداث لم تتوقعها بعد ان تكتشف الجانب المخيف منه ومعاناته مع الانفصام والمزاجية المضطربة.

أبطال فيلم Fresh:

ديزي إدجار جونز

سيباستيان ستان

جوجو تي. جيبس

أندريا بانج

دايو أوكينيي

شارلوت لوبون

بريت داير

ألينا ماريس

ويليام بيلو

لاكلان كوارمبي

سانهي ليبال

أرجافان جيناتي



5- فيلم Morbius

يعدّ هذا الفيلم من أبرز أفلام الرعب الصادرة لمارفل، تم إصداره في شهر ابريل من عام 2022، وتدور احداثه حول عالم كيمياء شهير يدعى مايكل موربيوس مصاب بمرض دم نادر يكتسب من خلال الأبحاث قدرات خارقة تشبه قدرات مصاصي الدماء.

أبطال فيلم Morbius:

جاريد ليتو

مايكل كيتون

أدريا أرجونا

جاريد هاريس

مات سميث

تيريس جيبسون

ارشي رينو

تشارلي شوتويل

كوري جونسون

أل مادريجال

توم فوربس

كادرولشا أونا كارول

6- فيلم The Black Phone

تدور احداث فيلم الرعب The Black Phone الذي عرض في شهر يونيو من عام 2022 حول اختفاء غامض لخمسة أطفال، ليجد نفسه جون فيني بعدها في قبو ومختطغ من قبل قاتل متسلسل يحبسه في غرفة معزولة يستطيع من خلالها سماع أصوات ضحايا هذا القاتل، ويحاول هذا الطفل الهروب من الغرفة، حتى يجد هاتف يتواصل من خلاله مع شخص مجهول ليحاول الهرب.

أبطال فيلم The Black Phone:

إيثان هوك

جيرمي ديفيز

جيمس رانسون

مادلين ماكجرو

إي. روجر ميتشل

ج. جافين وايلد

جينا جون

روبرت فورتوناتو

براكستون الكسندر

كيلان رود

مايكل بانكس ريبيتا

كريس تي سي إيدج

7- فيلم Halloween Ends

وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام الرعب Halloween والخاصة بمناسبة عيد الهالويين وصدر في شهر أكتوبر من عام 2022 بمناسبة الهالويين، وسيشهد هذا الجزء المواجهة الاخيرة بين البطل والقاتل المتسلسل "مايكل مايرز".

أبطال فيلم Halloween Ends:

جيمي لي كورتيس

جودي جرير

نيك كاسل

كايل ريتشاردز

ويل باتون

أندي ماتيشاك

روهان كامبل

ستيفاني ماكنتاير

جيمس جود كورتني

كانديس روز

ميشيل داوسون

إيميلي برينكس

8- فيلم Smile:

يعتبر من أكثر أفلام الرعب التي حققت نجاحًا كبيرًا، ونسبة مشاهدة عالية، تم إصداره في شهر سبتمبر 2022، ويدور حول طبيبة نفسية تدعى روز كوتر عانت في طفولتها، تلتقي مريضة تعاني من مشكلة غريبة وبعد ان تبدأ بعلاجها تواجه العديد من الأحداث الصادمة والمرعبة.

أبطال فيلم Smile: